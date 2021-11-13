Известный грузинский певец Вахтанг Кикабидзе на днях посетил Украину. Он рассказал, что думает об артистах, выступающих в России.
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"Нельзя петь у того, кто тебя бьет"
Вахтанг Кикабидзе отметил, что музыканты, которые ездят в страну-агрессор, поступают неправильно. Он добавил, что такие "звезды" есть и в Грузии, однако с ними певец не поддерживает общение.
Я считаю, что они (артисты, – Showbiz 24), не должны. Они должны требовать от своего правительства, чтобы у них была работа... Что-то надо придумать, чтобы они не ездили. То же происходит и у нас. Мне это не нравится, потому что нельзя идти петь и танцевать у того, кто тебя бьет,
– отметил Кикабидзе.
Музыкант подчеркнул, что с 2008 года он не проводил концерты в России. Хоть там он имел да и имеет немалую популярность.
"Я в 2008 году сказал, что моей ноги не будет в России. Уже 12 лет я ни в одном из российских городов не был... Столько писем поступает, огромное количество, но нет", – добавил артист.
Позиция Кикабидзе по Украине
- После оккупации Россией Крыма и Востока Украины Вахтанг Кикабидзе поддержал украинцев.
- Весной 2015 года он дал сольный концерт в Киеве в рамках всеукраинского тура. Это выступление он посвятил памяти Небесной сотни.
- В июле 2019 года грузин выступал на Донбассе (в частности, в Лисичанске, Северодонецке, Рубежном) в честь 5-летия освобождения от российско-террористических захватчиков.
- В 2021 году он вместе с Екатериной Бужинской записал видеопоздравление с Днем Независимости Украины.