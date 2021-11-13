Известный грузинский певец Вахтанг Кикабидзе на днях посетил Украину. Он рассказал, что думает об артистах, выступающих в России.

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"Нельзя петь у того, кто тебя бьет"

Вахтанг Кикабидзе отметил, что музыканты, которые ездят в страну-агрессор, поступают неправильно. Он добавил, что такие "звезды" есть и в Грузии, однако с ними певец не поддерживает общение.

Я считаю, что они (артисты, – Showbiz 24), не должны. Они должны требовать от своего правительства, чтобы у них была работа... Что-то надо придумать, чтобы они не ездили. То же происходит и у нас. Мне это не нравится, потому что нельзя идти петь и танцевать у того, кто тебя бьет,

– отметил Кикабидзе.

Музыкант подчеркнул, что с 2008 года он не проводил концерты в России. Хоть там он имел да и имеет немалую популярность.

"Я в 2008 году сказал, что моей ноги не будет в России. Уже 12 лет я ни в одном из российских городов не был... Столько писем поступает, огромное количество, но нет", – добавил артист.

Позиция Кикабидзе по Украине