Андрей Данилко дал интервью российскому независимому изданию "Медуза". Он рассказал, какая разница между украинцами и россиянами.

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Андрей Данилко об отличии от россиян и украинцев

Кардинальная разница в том, что у нас нет ощущения, что нас можно оскорбить или унизить. Можно заставить, но вообще нельзя сделать меня рабом в глобальном смысле. Вот нельзя. Можно убить! Мы даже солгать можем, но никогда не будем на стороне ситуации или человека, который нас порабощает. Поэтому таково включение людей. Путинская верхушка не учитывала этот момент!

– подчеркнул исполнитель.

Андрей Данилко добавил, что Украина должна сама разобраться со своими проблемами по разным вопросам. Поэтому решение России вмешаться стало провальным.

"Когда вламывается с ноги другое правительство и бомбит чужую местность, все объединяются, чтоб сказать: "Что, наших бьют? Ребята, вы сошли с ума?". Они не ожидали такого поворота, а мы защищаем свою землю. Почему провал? Почему столько смертей? Потому что правда на нашей стороне. Мы ни на кого не нападали!" – заметил артист.

Напомним , Alyona Alyona также оригинально объяснила , чем россияне отличаются от украинцев. Она сравнила стиль жизни и ценности народов.

Что думает Данилко о "братских народах"

Исполнитель подчеркнул, что не считает российский, украинский и белорусский народ братским. Каждый из нас отличается разными чертами.

Это сродни родственникам. Опять же говорю по себе. У меня, допустим, ничего общего с двоюродными братьями. Я к ним ничего не чувствую. Это, наверное, плохо? А для меня посторонний человек из коллектива намного роднее. Если у вас нет общих интересов, ничего не сближает,

– сказал Андрей Данилко.