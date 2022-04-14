Російські загарбники не лише знищують українські міста, а й нещадно вбивають українців. Через це багато дітей залишаються сиротами. Коли після війни настане відбудова, необхідно буде давати прихисток цим дітям в українських сім'ях.

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Юрій Горбунов про всиновлення дитини

Ведучий наголосив на важливості всиновлення дітей наших земляків, які залишилися без батьків. Не виключає, що на такий крок піде і його родина.

Це буде на плечах всіх українців. Ми теж про це думаємо,

– сказав Горбунов.

Зазначимо, Юрій Горбунов і його дружина Катерина виховують двох спільних синів – Івана та Данила. Також в Осадчої є первісток Ілля.

Про війну сім'я дізналася у власному будинку під Києвом. Катя та Юрій почули перший вибух неподалік від дому вранці 24 лютого. Данило, якому влітку виповниться рік, ще нічого не розуміє, а 5-річний Іван сприймає війну як "щось у нашій країні сталося".

"Ми намагались йому пояснити, що це тимчасова біда в нашій країні, яку ми всі переживемо. На щастя, він у свої 5 років ніколи не грався ні автоматами, ні пістолетами. У нас серед іграшок немає дитячої зброї. І йому це ніколи не було цікаво. Навіть, коли ми їздили на море, я пропонував придбати водяний пістолет, а він не захотів. Зараз, коли він дивиться у телевізор, то говорить "Тату, а чого це все так сталось? Хто це так з нами зробив?". Ми кажемо, що це поганий дядя, якого скоро, ми сподіваємось, не стане і настане мир", – розповів Юрій.