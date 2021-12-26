Не з королевою: як Кейт Міддлтон і принц Вільям відсвяткували Різдво

Герцоги Кембриджські скромно та в сімейному колі провели Різдво. Вони дотрималися карантинних заходів, а тому залишилися у Норфолку, не відвідавши королеву Єлизавету II.

Британська королівська сім'я 25 грудня відзначила світле свято Різдва. Цього року вони також дотримувалися карантинних норм, підтримуючи британців.

До слова Кейт Міддлтон зіграла на фортепіано на різдвяному концерті: зворушливий дует з Томом Вокером

Як Кейт Міддлтон і принц Вільям провели Різдво

Вранці герцог і герцогиня Кембриджська разом з трьома дітьми – принцом Джорджем, Луї та принцесою Шарлоттою побували на святковій службі у Сандрінгемі. На виїзді з воріт церкви Святої Марії Магдалини папараці помітили автомобіль королівської родини.

На службу Кейт Міддлтон приїхала у коричневій водолазці, картатому жакеті Blazé Milano та стильному коричневому капелюсі з пір'ям від Philip Treacy.

Різдво принц Вільям і Кейт відсвяткували у заміському домі Анмер-голл. Там вони проводили час разом з родиною Міддлтонів.

Герцоги Кембриджські вирішили не їхати до Єлизавети II через збільшення випадків інфікування коронавірусом. Вона святкувала Різдво у Віндзорському замку, ймовірно, разом з принцом Чарльзом та Каміллою.

До слова, через пандемію коронавірусу Єлизавета II скасувала ще кілька традиційних різдвяних заходів: