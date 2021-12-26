Британская королевская семья 25 декабря отметила светлый праздник Рождества. В этом году они также соблюдали карантинные нормы, поддерживая британцев.
К слову Кейт Миддлтон сыграла на фортепиано на рождественском концерте: трогательный дуэт с Томом Уокером
Как Кейт Миддлтон и принц Уильям провели Рождество
Утром герцог и герцогиня Кембриджская вместе с тремя детьми – принцем Джорджем, Луи и принцессой Шарлоттой – побывали на праздничной службе в Сандрингеме. На выезде из ворот церкви Святой Марии Магдалины папарацци заметили автомобиль королевской семьи.
На службу Кейт Миддлтон приехала в коричневой водолазке, клетчатом жакете Blazé Milano и стильном коричневом шляпе с перьями от Philip Treacy.
Рождество принц Уильям и Кейт отпраздновали в загородном доме Анмер-холл. Там они проводили время вместе с семьей Миддлтонов.
Герцоги Кембриджские решили не ехать к Елизавете II из-за увеличения случаев инфицирования коронавирусом. Она праздновала Рождество в Виндзорском замке, вероятно, вместе с принцем Чарльзом и Камиллой.
К слову, из-за пандемии коронавируса Елизавета II отменила еще несколько традиционных рождественских мероприятий:
- Из-за нового штамм коронавируса королева решила не проводить семейный обед;
- Ее Величество отказалась от поездки в Сандрингем, а осталась на праздники в Виндзорском замке.