Британская королевская семья 25 декабря отметила светлый праздник Рождества. В этом году они также соблюдали карантинные нормы, поддерживая британцев.

К слову Кейт Миддлтон сыграла на фортепиано на рождественском концерте: трогательный дуэт с Томом Уокером

Как Кейт Миддлтон и принц Уильям провели Рождество

Утром герцог и герцогиня Кембриджская вместе с тремя детьми – принцем Джорджем, Луи и принцессой Шарлоттой – побывали на праздничной службе в Сандрингеме. На выезде из ворот церкви Святой Марии Магдалины папарацци заметили автомобиль королевской семьи.

На службу Кейт Миддлтон приехала в коричневой водолазке, клетчатом жакете Blazé Milano и стильном коричневом шляпе с перьями от Philip Treacy.

Рождество принц Уильям и Кейт отпраздновали в загородном доме Анмер-холл. Там они проводили время вместе с семьей Миддлтонов.

Герцоги Кембриджские решили не ехать к Елизавете II из-за увеличения случаев инфицирования коронавирусом. Она праздновала Рождество в Виндзорском замке, вероятно, вместе с принцем Чарльзом и Камиллой.

К слову, из-за пандемии коронавируса Елизавета II отменила еще несколько традиционных рождественских мероприятий: