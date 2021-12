У католицький Святвечір, 24 грудня, вийшла телевізійна версія концерту Together at Christmas, до якого долучилися члени королівської сім'ї. Розкішна Кейт Міддлтон не просто насолоджувалась різдвяною атмосферою у соборі Святого Петра, а акомпанувала Тому Вокеру.

Кейт Міддлтон зіграла в дуеті з Томом Вокером

Як передає Daily Mail, герцогиня Кембриджська сама запропонувала Тому Вокеру дует. Ця ідея виникла після зустрічі на благодійному заході в жовтні. Так, вони зіграли його новий різдвяний сингл For Those Who Can't Be Here.

Зауважмо, зворушливий сингл For Those Who Can't Be Here Том Вокер присвятив тим, хто святкуватиме Різдво не в повному сімейному колі – через самоізоляцію чи втрати від COVID-19.

Кейт Міддлтон нібито дуже нервувала перед першою репетицією, адже давно не грала з іншим музикантом. Однак невістка Її Величності пішла на цей крок, бо музика стала її порятунком на карантині. Ба більше, їхній номер готувався у суворому секреті, вони обоє боялися зіпсувати сюрприз.

Ми репетирували пісню близько дев'яти разів. Я думаю, ми обоє дуже нервували, що все піде не за планом, але вона була просто чудова,

– поділився Том Вокер.

Він додав, що непросто сісти за фортепіано й зіграти з купою музикантів, з якими ніколи раніше не грали, але герцогиня Кембриджська впоралася з цим завданням на відмінно.

"Я ніколи це не забуду! Моя мама була шокована, коли побачила цей виступ по телевізору", – зізнався Том Вокер.

Кейт Міддлтон і Том Вокер – For Those Who Can't Be Here: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві Кейт Міддлтон з'явилась у червоному вбранні від Catherine Walker – сукні та пальті з великим бантом. Її образ total red завершили замшеві човники.

Кейт Міддлтон і принц Вільям на різдвяному концерті / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

