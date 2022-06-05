"Не гризіть Леську": як Оля Цибульська ставиться до флешмобу Нікітюк

Не всі українки позитивно поставились до флешмобу Лесі Нікітюк "Краса для ЗСУ". Оля Цибульська пояснила, як бачить для себе красиві фото у мережі.

Українська співачка Оля Цибульська зізналась, як ставиться до флешмобу Лесі Нікітюк "Краса для ЗСУ". Про це вона розповіла в інтерв'ю журналістам 24 каналу.

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Оля Цибульська про флешмоб Нікітюк

Виконавиця пояснила, що треба бути красивою насамперед для себе, а не для чоловіків. Вона згадала, як жінки фарбували губи червоною помадою, що символізувало своєрідний протест.

А ми ж красиві не заради чоловіків, в першу чергу, і не в першу чергу заради військових. Жінка з любов'ю дивиться в дзеркало, коли вона собі подобається. З цього починається все, тому що куди б ти не їхав, ти завжди себе береш з собою,

– сказала Оля Цибульська.

, одною з тих, хто засудив флешмоб Нікітюк, була травесті-діва Монро. Вона назвала фото з хештегами "Краса для ЗСУ" – об'єктивізацією української жінки та сексизмом.

"І якщо тобі самому на себе боляче дивитися, або ти собі не подобаєшся і не приймаєш себе – тоді навколо тебе теж все руйнується. Згадайте, як Гітлеру не подобалася червона помада, тому що вона заставляла жінок підіймати свою гідність і відчувати себе справжньою жінкою, яка може повидирати очі".

Знаменитість підкреслила, що флешмоб Лесі Нікітюк не про те, що жінка – "додаток до чоловіка". Адже військові у ЗСУ не такі, як росіяни.

"Так можуть ставитися росіяни, які дозволяли собі ґвалтування, оці нелюди можуть так ставитися. Наші чоловіки поважають жінок. Очі хочуть бачити красу, тому це не для чоловіка – це для себе в першу чергу, і для того, щоб вони знали, куди хочуть повертатися і хто їх чекає. Тому не гризіть Леську, бо я вас вкушу", – підсумувала Цибульська.

Інтерв'ю з Олею Цибульською у відеоформаті: дивіться відео