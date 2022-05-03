Зірка гумористичного шоу "Что было дальше?" Нурлан Сабуров перекреслив усю свою репутацію кількома концертами у США. Спочатку комік зізнався, що йому страшно перед Путіним, а тоді цинічно пожартував про українку в "закривавленій" сукні. За низькопробні жарти казах одразу ж поплатився – йому скасували виступи в Чикаго, Ізраїлі, а тепер і в рідному Казахстані.

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У Нурлана Сабурова зірвався тур у Казахстані

З незалежних від мене причин. Увага! Перенесення туру – жовтень-листопад 2022. Деталі скоро. Усі придбані раніше квитки будуть дійсні на нові дати концертів,

– оголосив Сабуров в інстаграмі.

Він пообіцяв, що проїдеться Казахстаном не у травні, а у жовтні та листопаді цього ж року. З концертами "путінський клоун" намилився в такі міста – Актау, Актобе, Нур-Султан, Петропавловськ, Алмати, Усть-Каменогорськ, Сімей та інші.

У Нурлана Сабурова зірвався тур у Казахстані / Фото з інстаграму коміка

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Як зганьбився Нурлан Сабуров