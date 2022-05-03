Зірка гумористичного шоу "Что было дальше?" Нурлан Сабуров перекреслив усю свою репутацію кількома концертами у США. Спочатку комік зізнався, що йому страшно перед Путіним, а тоді цинічно пожартував про українку в "закривавленій" сукні. За низькопробні жарти казах одразу ж поплатився – йому скасували виступи в Чикаго, Ізраїлі, а тепер і в рідному Казахстані.
Читайте також Вона запізно зрозуміла, – Оля Полякова назвала Лободу лицеміркою
У Нурлана Сабурова зірвався тур у Казахстані
З незалежних від мене причин. Увага! Перенесення туру – жовтень-листопад 2022. Деталі скоро. Усі придбані раніше квитки будуть дійсні на нові дати концертів,
– оголосив Сабуров в інстаграмі.
Він пообіцяв, що проїдеться Казахстаном не у травні, а у жовтні та листопаді цього ж року. З концертами "путінський клоун" намилився в такі міста – Актау, Актобе, Нур-Султан, Петропавловськ, Алмати, Усть-Каменогорськ, Сімей та інші.
У Нурлана Сабурова зірвався тур у Казахстані / Фото з інстаграму коміка
Не пропустіть Ти труп як людина, – Маша Єфросиніна "рознесла" Сабурова після його цинічного жарту про місячні
Як зганьбився Нурлан Сабуров
- На початку квітня на концерті в Лос-Анджелесі в стендапера запитали, чому він мовчить про війну в Україні. Тоді Сабуров зі сцени заявив, що в нього "теж є свої страхи", що він нібито співчуває українцям, але боїться за сім'ю.
- Уже на наступному виступі в Сан-Франциско комік пожартував про місячні в українки, яка вибігла на сцену в білій сукні з червоними плямами. Вони символізували кров наших невинно вбитих земляків. На диво, у відповідь на цей цинізм зал вибухнув сміхом.
- Так, за сприяння української діаспори, Нурлан Сабуров залишився без концерту в Чикаго та туру в Ізраїлі. Зі США він полетів одразу на Росію.