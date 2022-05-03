Звезда юмористического шоу "Что было дальше?" Нурлан Сабуров перечеркнул свою репутацию несколькими концертами в США. Сначала комик признался, что ему страшно перед Путиным, а потом цинично пошутил об украинке в окровавленном платье. За низкопробные шутки казах сразу поплатился – ему отменили выступления в Чикаго, Израиле, а теперь и в родном Казахстане.
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У Нурлана Сабурова сорвался тур в Казахстане
По независящим от меня причинам. Внимание! Перенос тура – октябрь-ноябрь 2022. Подробности скоро. Все приобретенные ранее билеты будут действительны на новые даты концертов,
– объявил Сабуров в инстаграме.
Он пообещал, что проедет Казахстаном не в мае, а в октябре и ноябре этого же года. С концертами "путинский клоун" намылился в такие города – Актау, Актобе, Нур-Султан, Петропавловск, Алматы, Усть-Каменогорск, Семей и другие.
У Нурлана Сабурова сорвался тур в Казахстане / Фото с инстаграммы комика
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Как опозорился Нурлан Сабуров
- В начале апреля на концерте в Лос-Анджелесе у стендапера спросили, почему он молчит о войне в Украине. Тогда Сабуров со сцены заявил, что у него "тоже есть свои страхи", что он якобы сочувствует украинцам, но боится за семью.
- Уже на следующем выступлении в Сан-Франциско комик пошутил о месячных в украинках, которая выбежала на сцену в белом платье с красными пятнами. Они символизировали кровь наших невинно убитых соотечественников. К удивлению, в ответ на этот цинизм зал разразился смехом.
- Так, благодаря содействию украинской диаспоры, Нурлан Сабуров остался без концерта в Чикаго и тура в Израиле. Из США он улетел сразу на Россию.