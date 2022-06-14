Не брешіть самі собі, – Шварценеггер наїхав на Європу, яка не "зіскочила" з російської нафти

Голлівудський актор Арнольд Шварценеггер з перших днів війни "топить" за Україну. Тож на четвертий місяць нашої відважної боротьби він захейтив Європу, яка ніяк не відмовиться від російських енергоносіїв.

Як політичний діяч і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер долучився до церемонії відкриття кліматичної конференції Austrian World Summit у Відні. Він висловився не лише про забруднення Сполучених Штатів Америки, а й про російську нафту, яку досі купує Європа.

До теми Dakh Daughters виступив у Лос-Анджелесі: яка світова зірка допомогла зібрати мільйон доларів

Шварценеггер "наїхав" на Європу через російську нафту

Кіноактор підмітив, що за перші два місяці війни Росія запустила по Україні ракет на майже 8 мільярдів євро. Однак це ніщо в порівнянні з тими мільярдами, які країна-агресорка заробила на експорті палива. Тож він звинуватив Європу у фінансуванні війни проти України.

"Давайте будемо чесними самі з собою. 1300 ракет, які Росія запустила в українські міста протягом перших двох місяців війни, коштували 7,7 мільярда євро. Це багато. Але водночас Європа заплатила Росії 44 мільярди євро за паливо", – відверто заявив Арнольд Шварценеггер.

На наших руках кров, тому що ми фінансуємо війну. Ми повинні припинити брехати самі собі,

– потужно додав знаменитість.

Шварценеггер закликав світ позбутися залежності від викопного палива, адже нині існують всі необхідні для цього технології.

Арнольд Шварценеггер дорікнув Європі за російське паливо: дивіться відео онлайн

Як Шварценеггер підтримує Україну у війні