Проєкт етногурту ДахаБраха Dakh Daughters запросили на захід у Лос-Анджелесі. Його організував благодійний фонд CORE, який заснували оскароносний актор Шон Пенн та Енн Лі. За океан дівчата літали не даремно, адже за один вечір їм вдалося зібрати шалену суму для України.

Читайте також На концерті Ніно Катамадзе: Вєрка Сердючка вперше за час війни виступила у метро

Гурт Dakh Daughters зібрав мільйон доларів для України

Вдячні прекрасному Шону Пенну за запрошення виступити Dakh Daughters на благодійному вечорі. Зірка, що залишається людиною і підтримує Україну в такі тяжкі часи,

– підписала Наталка Біда фото з актором.

У театрі Hollywood Palladium у Лос-Анджелесі гурт Dakh Daughters і Шон Пенн розгорнули український синьо-жовтий прапор і сфотографувалися на пам'ять.

Гурт Dakh Daughters з Шоном Пенном / Фото з фейсбуку Наталки Біди

Dakh Daughters – український жіночий театрально-музичний гурт, що виступає в жанрах фрік-кабаре та театрального перформансу. У його складі сім дівчат, які грають на 15 музичних інструментах.



Широку популярність колектив набув влітку 2013 року після виходу кліпу на пісню Rozy / Donbass.

Як Шон Пенн допомагає Україні