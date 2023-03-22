Назар Задніпровський спочатку поспівчував Дмитру Ступці через розлучення з Логуновою і назвав його "нормальним хлопцем", а тоді додав: "Ця поїздка в Америку до добра не довела". Актор розуміє, що той опинився "у скандальній ситуації", але засуджувати його публічно не став.

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Назар Задніпровський "прикрив" Дмитра Ступку

Річ у тому, що в Богдана Ступки були теплі стосунки з бабусею Задніпровського, він називав її мамою. Тож з поваги до акторської династії зірка "Скаженого весілля" передав онука легенди в руки СБУ, а не "диванних експертів".

Хай потім розбирається СБУ, хто мав право, а хто не мав право виїжджати. Хто за станом здоров'я, хто ні. Хто донати збирав. Це не мені судити. Може з поваги до Остапа. Якби Остапа не знав, якби ми не товаришували, можливо, я б дав якусь різкішу відповідь. Так просто не хочу,

– чесно заявив Назар Задніпровський.

Сам він на фронт не йде, бо хворіє на цукровий діабет першого типу. Однак тікати з Києва навіть не думав. На його думку, кожен чоловік повинен захищати якщо не Батьківщину, то бодай свій дім.

"Я знав, що я повинен бути в Києві. На передовій, в окопах, у Бахмуті мене розмаже одразу. З мене ніякої користі. Але коли БТРи в'їжджали на Оболонь, у мене з сусідом коктейлі Молотова стояли заряджені, ми готові були. Я сидів би у своєму домі, я захищав би свій дім, з вікна відстрілюючись. Не треба тікати з Києва, коли Київ у небезпеці", – емоційно висловився актор.