Назар Заднепровский сначала посочувствовал Дмитрию Ступке из-за развода с Логуновой и назвал его "нормальным парнем", а затем добавил: "Эта поездка в Америку до добра не довела". Актер понимает, что тот оказался "в скандальной ситуации", но осуждать его публично не стал.

Читайте также Забыли родную Украину: кто из звезд-мужчин выехал за границу во время войны и не вернулся

Назар Заднепровский "прикрыл" Дмитрия Ступку

Дело в том, что у Богдана Ступки были теплые отношения с бабушкой Заднепровского, он называл ее мамой. Поэтому из уважения к актерской династии звезда "Бешеной свадьбы" передал внука легенды в руки СБУ, а не "диванных экспертов".

Пусть потом разбирается СБУ, кто имел право, а кто не имел право выезжать. Кто по состоянию здоровья, кто нет. Кто собирал донаты. Это не мне судить. Может из уважения к Остапу. Если бы я Остапа не знал, если бы мы не дружили, возможно, я бы дал более резкий ответ. Так просто не хочу,

– честно заявил Назар Заднепровский.

Сам он на фронт не идет, потому что болеет сахарным диабетом первого типа. Однако бежать из Киева даже не думал. По его мнению, каждый мужчина должен защищать если не Родину, то хотя бы свой дом.

"Я знал, что я должен быть в Киеве. На передовой, в окопах, в Бахмуте меня размажет сразу. Из меня никакой пользы. Но когда БТРы въезжали на Оболонь, у меня с соседом коктейли Молотова стояли заряженные, мы готовы были. Я бы сидел в своем доме, я защищал бы свой дом, из окна отстреливаясь. Не надо бежать из Киева, когда Киев в опасности", – эмоционально выразился актер.