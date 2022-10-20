За весь час служби Назару Грабару давали відпустку всього на 10 днів, коли одружувався його рідний брат. Тоді ж танцюрист вперше потрапив у свою квартиру у Бучі після деокупації міста. Каже, що зараз йому складно там бути, бо на власні очі бачив сліди, які за собою лишили росіяни.

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Окупанти влаштували у мене в будинку штаб-квартиру. Там уже прибрано було, чисто, але вдома у мене були пробиті стіни, розбиті вікна, гільзи з АКМ російського, гільзи з ПМ, а також наручники, пристебнуті до батареї. Тобто вони ще когось там утримували. Складно психологічно тепер бути вдома, коли думаєш про те, що вони творили там, але за Бучею я скучив. Я коли приїхав, я взагалі не хотів йти нікуди кілька днів,

– поділився 30-річний військовий.

Назар Грабар у своїй квартирі під час карантину: відео

Зокрема він поділився спогадами про цивільне життя, як приїхав перепочити у Київську область.

"Такі були дивні емоції, коли тільки приїхав. Тому що я нікому не сказав, що приїжджаю. Чим ближче ми під'їжджали з Донецької області до Києва, тим якось довкола було більше людей, все спокійніше, далі від війни. І коли заїхав до Києва, у мене взагалі почався такий стрес від нерозуміння, де я перебуваю. Тому що життя інше абсолютно: багато людей, все добре, музика грає, молодь відпочиває. А там кардинально інший світ. Тому кілька днів я просто сидів удома, намагався адаптуватися", – зізнався Назар.

Нагадаємо, що зірка Instagram та TikTok, а також багатьох кліпів українських артистів тепер служить у ЗСУ та захищає Україну. Наразі танцюрист продовжує нести військову службу та рідко дає інтерв'ю журналістам. У квітні він емоційно коментував звістку про те, що у його будинку була "база" окупантів.