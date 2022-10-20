За все время службы Назару Грабару давали отпуск всего на 10 дней, когда женился его родной брат. Тогда танцор впервые попал в свою квартиру в Буче после деоккупации города. Говорит, что сейчас ему сложно там быть, потому что своими глазами видел следы, которые за собой оставили русские.

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Оккупанты устроили у меня в доме штаб-квартиру. Там уже убрано было, чисто, но дома у меня были пробиты стены, разбиты окна, гильзы из АКМ русского, гильзы из ПМ, а также наручники, пристегнутые к батарее. То есть они еще кого там содержали. Сложно психологически теперь быть дома, когда думаешь о том, что они творили там, но по Буче я соскучился. Я когда приехал, я вообще не хотел уходить никуда несколько дней,

– поделился 30-летний военный.

Назар Грабар в своей квартире во время карантина: видео

В частности, он поделился воспоминаниями о гражданской жизни, как приехал отдохнуть в Киевскую область.

"Такие были странные эмоции, когда только приехал. Потому что я никому не сказал, что приезжаю. Чем ближе мы подъезжали из Донецкой области в Киев, тем как-то вокруг было больше людей, все спокойнее, дальше от войны. И когда заехал в Киев, у меня вообще начался такой стресс от непонимания, где я нахожусь. Потому что жизнь другая абсолютно: много людей, все хорошо, музыка играет, молодежь отдыхает. А там кардинально другой мир. Поэтому несколько дней я просто сидел дома, пытался адаптироваться", – признался Назар.

Напомним, что звезда Instagram и TikTok, а также многих клипов украинских артистов теперь служит в ВСУ и защищает Украину. В настоящее время танцор продолжает нести военную службу и редко дает интервью журналистам. В апреле он эмоционально комментировал известие о том, что в его доме была "база" окупантов.