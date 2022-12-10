Найяскравіші весілля зірок 2022 року, що обговорював увесь світ
Немало світових знаменитостей пов'язали своє життя у шлюбі у 2022 році. Одні зірки одружувалися таємно, інші влаштовували гучні святкування, які обговорював увесь світ.
У 2022 році чимало зіркових пар пішли під вінець. Джей Ло і Бен Аффлек здійснили 20-річну мрію, Брітні Спірс вийшла заміж після звільнення від опікунства, а Кортні Кардашян дивувала епатажем. Дивіться нижче найяскравіші весілля цього року.
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Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц
Старший син Вікторії й Девіда Бекхемів Бруклін та модель й акторка Нікола Пельтц зіграли весілля 9 квітня у Палм-Біч у Флориді. На свято в саду поблизу океану запросили близько 600 гостей. Відомо, що батько Ніколи, мільярдер Нельсон Пельтц, попросив гостей зробити пожертву для України замість весільних подарунків.
Наречена була одягнена у ніжну сукню з довгим шлейфом від Valentino. Її образ доповнювали високі мереживні рукавички та кількаметрова фата. Вбрання Ніколи було особливим – її мама потай попросила швей вишити блакитними нитками слова: "Нікола, серце моє. Ти це я, я – це ти. Ти все моє кохання, все моє життя, моя красива дівчинка, всередині й зовні". Бруклін Бекхем постав перед нареченою у чорному костюмі від Dior. Їхні весільні фото були на обкладинці Vogue.
Зіркові весілля 2022 / Фото Vogue
Кортні Кардашян і Тревіс Баркер
Найепатажніше весілля 2022 року сміливо можна приписати членкині сімейства Кардашян Кортні. Вона офіційно вийшла заміж за барабанника Тревіса Баркера 15 травня. Згодом вони обмінялися клятвами у каплиці Лас-Вегаса, а вже 22 травня зіграли інтимне весілля у містечку Портофіно.
Наречені постали перед гостями у вбраннях від бренду Dolce & Gabbana. Кортні одягнула мінісукню з корсетом та довгу фату, на якій було мереживо та вишите зображення Діви Марії – це відсилання до однієї з татуювань Тревіса. Наречений обрав лаконічний чорний костюм та метелик.
Зіркові весілля 2022 / Фото з інстаграму Кардашян
Брітні Спірс і Сем Асгарі
Після звільнення від опікунства співачка Брітні Спірс вийшла заміж за бойфренда Сема Асгарі. Їхнє одруження відбулося в Лос-Анджелесі, в гарно прикрашеному домі. Гостей було лише 60, але серед них і знаменитості – Мадонна та інші.
Брітні одягнула весільну сукню, яку для неї пошила Донателла Версаче. Вбрання мало приталений фасон, пряму спідницю з розрізом до стегон, бретелі, що спадали на плечі та довгий шлейф і фата. Образ доповнювали білий чокер і ніжний макіяж.
Зіркові весілля 2022 / Фото з інстаграму Кевіна Осташевські
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек
Знаменитості вирішили вдруге випробувати долю та знову заручилися півтора року тому. Вони одружилися у Лас-Вегасі 16 липня, провівши цей день лише удвох. Після цього новоспечене подружжя побувало у романтичній весільній подорожі в Парижі.
Щоправда, Дженніфер і Бен не змогли обійтися і без гучних святкувань. 19 серпня почалося триденне святкування, на яке завітали зіркові гості. Джей Ло приміряла три сукні:
- приталене вбрання від Ralph Lauren з пишною спідницею,
- сукню-люстру з мікроскладками та кристалами Сваровські,
- лаконічне плаття з краплеподібним декольте.
Зіркові весілля 2022 / Фото OnTheJLo
Тіффані Трамп і Майкл Булос
Цей рік запам'ятався й весіллями президентських спадкоємиць. Так, вийшла заміж донька Дональда Трампа Тіффані. Її одруження з Майклом Булосом, бізнесменом ліванського походження, відбулось у Флориді. На романтичну церемонію запросили понад 500 людей, серед яких родичі колишнього президента та зведені сестри нареченої.
Тіффані вів під вінець сам Дональд Трамп. Наречена постала перед гостями у блискучій сукні від ліванського дизайнера Елі Сааба.
Зіркові весілля 2022 / Фото Denis Leon + Co
Наомі Байден і Пітер Ніл
19 весіллям, що пройшло у Білому домі, стала церемонія внучки президента Наомі Байден та Пітера Ніла. На урочистість запросили близько 250 гостей. Наречені замовили восьмишаровий лимонний торт: щоб розрізати його, парі довелось підійматись по драбинці.
Наомі Байден у день заміжжя одягнула білосніжне вбрання від Ralph Lauren з мереживом у стилі Грейс Келлі. Весілля внучки президента потрапило у Vogue – на обкладинці була зображена наречена в обіймах Джилл Байден.
Зіркові весілля 2022 / Фото Vogue
Тейлор Лотнер і Тейлор Доум
Зірка "Сутінків" Тейлор Лотнер зіграв весілля з коханою-медсестрою 11 листопада. Церемонія пройшла у винограднику Epoch Estate в Пасо-Роблес, Каліфорнія. На неї запросили близько 100 гостей – рідних і друзів.
Наречена одягнула сукню з квітковою аплікацією від бренду Winnie Couture, доповнивши вбрання фатою та довгою накидкою. Сам Тейлор обрав смокінг від Dolce & Gabbana. Перший танець наречених відбувся під пісню Джастіна Бібера Lifetime.
Зіркові весілля 2022 / Фото Vogue
Симон Порт Жакмюс і Марко Маестрі
Kреативний директор Jacquemus одружився з бойфрендом 27 серпня на Лазурному березі Франції. На камерну церемонію в Шарлеваль запросили зіркових гостей – Дуа Ліпу, Жанну Дамас, Тіну Кунакі та інших.
Симона до вівтаря вела його бабуся, а Марко приїхав на весілля ретроавтомобілем. Він був одягнений у чорний костюм, з кишені якого виднілась біла фата.
Зіркові весілля 2022 / Фото Vogue