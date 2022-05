На диво, закохані зіграли інтимну весільну церемонію, що аж ніяк не схоже на сімейство Кардашян. Кортні та Тревіс сказали одне одному "так" у райському містечку Портофіно, що на північному сході Італії.

Весілля Кортні Кардашян та Тревіса Баркера

Зіркова наречена була одягнена в білу міні-сукню з корсетом та довгою фатою, а 46-річний Тревіс постав в елегантному чорному костюмі від Dolce & Gabbana. Клятвами пара обмінялася серед червоних троянд і золота, а в інстаграмі коротко написала: "Довго і щасливо".

Весільна церемонія Кортні Кардашян та Тревіса Баркера: фото

Весільна церемонія Кортні Кардашян та Тревіса Баркера: фото

На весілля Кортні Кардашян і Тревіс Баркер запросили своїх дітей – 12-річного Мейсона, 7-річного Рейна, 9-річну Пенелопу, яких світська левиця народила від телезірки Скотта Дісіка, та 18-річного сина Лендона, 16-річну доньку барабанщика Алабаму.

Під вінець Кортні вела мама Кріс Дженнер, а почесними гостями її весілля стали сестри Кайлі, Кім, Хлої та Кендалл з бойфрендом-баскетболістом Девіном Букером. На церемонії також помітили зіркових друзів наречених – акторку Меган Фокс з коханим Колсоном Бейкером.

Як інформує видання People, серед гостей були навіть Андреа Бочеллі та його син Маттео. Італійський тенор заспівав свої найпопулярніші композиції – I Found My Love in Portofino, Can't Help Falling in Love та Fall on Me. "Це був неймовірний момент і особливий виступ", – діляться інсайдери.

Варто нагадати, що це вже третя церемонія для закоханих: