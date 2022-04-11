Зворушлива церемонія пройшла грандіозно, однак гостей попросили не фотографувати нічого. Знімки з весілля опублікували в журналі Vogue.

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Весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельц

На фотографіях, які новоспечене подружжя також поширило в мережі, Нікола зображена у розкішній білій сукні на широких бретелях і з високими мереживними рукавичками від Valentino. Її ніжний образ доповнили довга фата, красива зачіска та макіяж. Бруклін постав поруч з нареченою у фраку.

"На нас чекають захопливі вихідні! Поцілунки з Маямі", – писала мама нареченого під весільними світлинами.

Відомо, що замість подарунків батько Ніколи – Нельсон попросив зробити пожертви на підтримку України. Про це він сказав у своїй весільній промові. Щаслива наречена опублікувала в мережі фото з татом, яке підписала: "Дякую за найпрекрасніші вихідні у моєму житті! Ти – вітер під моїми крилами!".

Весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельц / Фото Vogue