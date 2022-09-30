З початком навчального періоду у школах та університетах багато артистів повернулись в Україну. Вони звикають до домашнього побуту після еміграції та наводять лад у будинках. Проте є й такі, які залишились за межами країни заради безпеки дітей. Про власний досвід переїзду за кордон з нами поговорила Тоня Матвієнко. Як через фінансові проблеми Світлана Тарабарова продає власний будинок мрії, який був в окупації, – теж читайте у нас.

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Чому на телеекрани повертаються розважальні шоу – про це в інтерв'ю з Володимиром Завадюком. Як займається волонтерством Роман Ясіновський, зірка "Кайдашевої сім'ї" та "Снайпера..."? Що розповідає про новий досвід кінофестивалю Kharkiv MeetDocs Денис Буданов та як Констянтин Кляцкін знімав документальне кіно у Бучі та інших містах Київщини після деокупації – все це шукайте нижче.

Про конфлікт з Кароль, кар'єру Горбунова та долю "Голосу": інтерв'ю з продюсером Завадюком

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"Українською мовою можна говорити про будь-що – співати, спілкуватися, вести серйозні наради, говорити з коханою людиною. Українською мовою можна говорити і про пристрасть, і про секс. Українська мова неймовірно милозвучна. І мені приємно, що більшість нових артистів, які з'являються зараз, це артисти, які вперше вийшли на велику сцену саме в "Голосі країни". Усі нарешті зрозуміли, що "Голос країни" був, є і буде головною сценою і проєктом, який завжди був про генокод нашої нації і про українську музику", – продюсер розважальних проєктів Володимир Завадюк.

Інтерв'ю з Володимиром Завадюком у відеоформаті

Саме зараз найкращий час, аби українізуватися, – відверте інтерв’ю з актором Романом Ясіновським

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"Як говорив мені один хороший друг, серйозний військовий: ну окей, підеш ти воювати, але ти можеш стати або хорошим бійцем, або поганим. Я от проходив підготовку, але це не те… люди цим живуть, а ти цим не живеш. З одного боку мені боляче це чути, бо кожен нормальний українець хотів би взяти до рук автомат та йти стріляти в москаля, але з іншого боку це ж правда. Бо чого хоче Путін? Крім військових людей, людей освіти, він хоче вбити більше людей культури. А я якраз ним і є. А якщо вбити культуру, то це означає вбити націю. Тому поки я намагатимусь битися на своєму культурному фронті, але, якщо треба буде, то піду і на військовий", – кіноактор Роман Ясіновський.



Роман Ясіновський про кіно, військову підготовку та волонтерство / Колаж 24 каналу

Про службу "Антитіл" на фронті та знайомство з Едом Шираном: інтерв'ю з Тарасом Тополею

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"Отримали наказ від командира ЗСУ, що ми залишаємося бійцями 130 батальйону територіальної оборони, але виходимо з передової у Київ, щоб трішки перемикнутися безпосередньо на ту справу, заради якої ми зібралися колись в колектив. Заради музики, творчості. Ми підтримуємо таке рішення головнокомандувача, хоча я всюди акцентую: якщо завтра прийде наказ повернутися на передову, то "Антитіла" тут, в Україні. Ми виконаємо цей наказ незважаючи на те, що ми музиканти. Власне, як зробили в перший день війни. 6 місяців безпосередньо були учасниками бойових дій. Спочатку в Київській області, а потім були передислоковані на північ Харківщини, під Бєлгород", – лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

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Будь-яка творчість має йти від серця, – інтерв’ю з членом Оскарівського комітету Будановим

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"Коли я тільки почав захоплюватися кіно, то якраз премія Оскар стала моїм гідом у світ кіно. Я вивчав, які фільми номінувалися на конкурс, які отримали нагороди, як узагалі працює Американська кіноакадемія, як працює Оскар. Це було досить цікаво і спонукало не тільки дивитись кіно, а вивчати, як воно працює і як працює індустрія навколо цих процесів. І от це стало своєрідним поштовхом ще в шкільні роки. І саме Оскар, напевно, "звів" мене з українським кіно, бо про українські стрічки ще кінця 1990-х – початку 2000-х я дізнавався саме через оголошення про те, що якийсь там "український фільм висунуто на Оскар". І от зараз, спільно з колегами, мав честь обирати, який фільм репрезентуватиме Україну на головній, не побоюся цього слова, кінопремії у світі", – програмний координатор фестивалю Kharkiv MeetDocs та член Українського Оскарівського Комітету Денис Буданов.



Денис Буданов про фільми на Оскар від України та харківський фестиваль / Колаж 24 каналу

Про доньок, життя у Великій Британії та кар'єру за кордоном: щире інтерв'ю з Тонею Матвієнко

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"Коли в'їхала в Україну, зрозуміла, що всі банери українською мовою, я все розумію. Розглядала кожен кутик. Я ж не була в Україні майже пів року. Дім запам'ятався, мама, двір. Щодня були зустрічі. То я їздила до знайомих, то вони до мене додому. Гості були щодня. Сіла за кермо у своєму улюбленому Києві. Це були дуже насичені 3 тижні: благодійні концерти, зустрічі, зйомки до Дня Незалежності. Мама казала: "Ти приїхала, а я тебе вдома не бачу. Де ти ходиш?", – співачка Тоня Матвієнко.

Інтерв'ю з Тонею Матвієнко у відеоформаті

Як це – знімати фільм у щойно звільнених Бучі та Ірпені: інтерв’ю з Кляцкіним

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"Перемога для нас в професійному сенсі нічого не змінить. Треба знімати нескінченно багато. Попри відсутність фінансування, будь-якої підтримки зі сторони держави, запасів, техніки та всього іншого – знімати, знімати, знімати! Щось ми встигнемо змонтувати та опублікувати до перемоги, але більшість з цього матеріалу побачить світ нескоро. А навіть коли переможемо, сісти й монтувати теж не вийде, бо будуть звільнені території, Крим. Треба бути всюди та обов’язково з камерою. Єдине, що точно можу сказати, це те, що, якщо документалістам дати працювати, наша історія вже точно не перепишеться", – переконаний кінорежисер Констянтин Кляцкін.



Констянтин Кляцкін зняв документальний фільм у деокупованій Київщині / Колаж 24 каналу

"Скаржитися – не моя фішка": інтерв'ю з Тарабаровою про кризу, кума Ярмака та концерти для ЗСУ

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"Дійсно, професія артиста, весь розважальний бізнес зараз уже бізнесом не назвеш. Бо навіть у карантин ми мали змогу працювати в рекламному бізнесі, а зараз навіть реклама потерпає. Бюджетів величезних немає, але викрутимося, вистоїмо. Мої концерти всі – благодійні, вони для наших військових, для наших захисників, і для мене це честь. Криза є, вона жахлива, але скаржитися – не моя фішка, вибачте. Ми дійсно вперше стикнулися з такою кризою, що не можемо виплачувати кредит за будинок. Тому найближчим часом виставляємо його на продаж", – співачка Світлана Тарабарова.

Бліц-інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою у відеоформаті