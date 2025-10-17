Найчастішою причиною таких розставань були зради зі сторони холостяків, пише Showbiz 24.

Андрій Іскорнєв

Чоловік був холостяком у 3 сезоні проєкту, який називають найскандальнішим. У фіналі шоу Андрій обрав Анну Козар, однак ці стосунки не склались, адже за деякий час стало відомо, що інша учасниця – Яна Станішевська, завагітніла від холостяка. На жаль, дівчина втратила дитину.

Але й на цьому пригоди Іскорнєва не завершились. Він закрутив роман із третьою учасницею – Іриною Скориковою, але ці стосунки протривали лише рік.

Зазначимо, що сьогодні Андрій Іскорнєв живе та працює у США, а також є головним лікарем клініки у Москві.

Костянтин Євтушенко

Ще один холостяк, який залишив по собі на проєкті не надто гарний слід. Під час шоу Костянтин не поцілував жодну з дівчат, що дуже вразило публіку. У фіналі він обрав Анну Селюкову, однак ці стосунки не мали жодного шансу на успіх, адже за межами проєкту на чоловіка чекала наречена.

До слова, у 2014 році Євтушенко одружився з олімпійською чемпіонкою Наталією Добринською. Пара виховує трьох дітей.

Максим Михайлюк

Шанувальники холостяка вважали, що у Максима та Даші Ульянової, яку він обрав у фіналі, є шанси побудувати міцний союз. Та не склалось. Виявилось, що перед фіналом у чоловіка були інтимні стосунки з іншою дівчиною. Даша не пробачила цього вчинку, адже розцінила як зраду.

Сьогодні Михайлюк живе у США та виховує двох дітей зі своєю обраницею.

Олександр Терен

У фіналі ветеран війни обрав Інну Бєлєнь. Та згодом їхні стосунки тріснули по швах. Нещодавно Терен розповів, що йому не сподобалась жодна з дівчат. Він підтвердив, що мав обрати переможницю, адже такий формат проєкту. Відмовитися не міг, а рішення приймав не він, а керівництво проєкту.

Раніше Інна вже робила публічні зауваження холостяку, наголошуючи, що вона була щирою у стосунках, а Олександр порушив їхню домовленість про повагу після проєкту.

