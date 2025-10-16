Ще не відомо, як розвиватимуться стосунки чоловіка з дівчатами на проєкті, та що стосується попередніх відносин, то тут є що розказати, пише Showbiz 24.

Юнацьке кохання та перший шлюб

Дівчина, на ім'я Ангеліна, була, мабуть, першим коханням Тараса. З нею він познайомився у театральному виші під час навчання. Згодом між студентами зав'язались стосунки. Пара зустрічалась два роки, а після цього вирішила одружитись.

Сімейство жило у квартирі Ангеліни. Як зізнався актор, у їхні стосунки "влазили" родичі, й він не відчував себе головою родини. Згодом вони усвідомили, що поспішили з рішенням про одруження.

Не розуміли, для чого ми одружилися. Обоє погодилися, що будувати сім'ю ще рано, ще потрібен досвід. Насамперед мені, бо ще не готовий до цього,

– казав актор Аліні Доротюк.

Тарас Цимбалюк з першою дружиною / Скриншот з відео

Від так, Ангеліна й Тарас взяли паузу, але стосунки так і не возз'єднались.

Роман з Вікторією Варлей і освідчення Петрожицькій

Коли Цимбалюк знімався у серіалі "Суперкопи", він закрутив роман з акторкою Вікторією Варлей. Пара зустрічалась три роки, але ці стосунки були доволі нестабільними. Сама дівчина розказувала, що Тарас "пішов від Ангеліни до неї". Ба більше, акторка переконує, що не знала, що він був одружений у момент їхнього знайомства, адже сам Цимбалюк про це не говорив.

Ми зустрілися на знімальному майданчику. Я на той момент була у стосунках. Ми вже відзняли половину проєкту. Ми зробили невеличку вечірку, пили вино і там ми з ним почали танцювати й почали цілуватись. І якось воно все закрутилось. А він на той час був одружений. Так сталося, що він від Ангеліни пішов до мене,

– зізналась Варлей.

Вікторія Варлей розповіла про стосунки з Цимбалюком / Колаж Showbiz 24

Пізніше дівчина розповіла, що ніколи не бачила з актором сімейного життя і не уявляла батьком спільних дітей. Тим більше коли пара була ще разом, то Тарас уже зав'язав стосунки з іншою обраницею, яка згодом стала його другою дружиною.

У 2020 році Цимбалюк був учасником проєкту "Танці із зірками". Тоді стало відомо, що чоловік раніше у юному віці був у стосунках із колегою по фаху – Дарією Петрожицькою. У пари були романтичні стосунки, а Тарас навіть освідчувався дівчині. Та гучної романтичної історії у закоханих не вийшло.

Другий штамп у паспорті й друге розлучення

Тіна Антоненко – відома стилістка. З актором вона познайомилась під час знімань музичного кліпу. Між ними зав'язались стосунки довжиною у кілька років. 3 липня 2021 року Тіна та Тарас одружились. Весілля відсвяткували у колі близьких людей.

Весілля Тараса Цимбалюка й Тіни Антоненко / Фото з інстаграму актора

Шлюб протривав 11 місяців. Цимбалюк пізніше пояснив, що їхня проблема була в тому, що вони не приділяли часу тому, щоб обговорити конфліктні ситуації. Усвідомлення про це прийшло після початку повномасштабної війни.

Ми зрозуміли, що абсолютно по-різному дивимося на речі. Ми намагалися зробити паузу, думали, що зможемо бути разом, але зійшлися на думці, що не можемо миритися з поглядами, в яких абсолютно не збігаємося,

– казав актор.

Роман із дизайнеркою Світланою Готочкіною

Пару познайомила спільна подруга. Спершу вони листувались, а перша телефонна розмова відбулась, коли дівчина була у Польщі. Через чотири години розмови Тарас зрозумів, що закохався.

Через місяць після цього бізнесвумен і актор зустрілись. Та через два роки стосунків вони розійшлись. Наприкінці 2024 року Тарас і Світлана не публікували спільних світлин, а за якийсь час дівчина видалила всі спільні фото.

У дизайнерки поцікавились, чи все добре у стосунках з її обранцем, та вона відповіла гостро.

Відкрила я ваші запитання і, знаєте, вирішила, що, мабуть, я не буду на них відповідати. А знаєте чому? Тому що 99,9% на одну лише тему. Все, вас більше нічого не цікавить. Тема особистого життя закрита,

– сказала Світлана Готочкіна.

Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна / Фото з інстаграму Тараса Цимбалюка

Вже у квітні 2025 року стало відомо, що Цимбалюк – новий головний герой проєкту "Холостяк". Та на початку вересня актор і дизайнерка разом з'явились на показі. Актор навіть був серед манекенників, які демонстрували одяг Світлани. Але ексзакохані не коментували цієї ситуації попри нові чутки, щодо їхнього ймовірного возз'єднання.

Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна на показі / Скриншот з інстаграму

Попри таке бурхливе особисте життя, наразі залишається невідомим, чи хтось із дівчат проєкту підкорив серце головного героя. Можливо, саме "Холостяк" допоможе Тарасу Цимбалюку знайти споріднену душу.

