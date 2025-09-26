Подробицями Терен поділився в інтерв'ю Аліні Доротюк. Пише Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал журналістки.

Аліна Доротюк запитала в Олександра Терена, чому у фіналі проєкту він обрав Інну Бєлєнь. Річ у тім, що раніше чоловік зізнавався, що "не зміг відчути шаленого кохання" під час зйомок.

Журналістка поцікавилась, чому ветеран війни не сказав команді реаліті-шоу, що йому не сподобалась жодна з дівчат, тож у фіналі не вибере нікого. Доротюк зауважила, що це було б чесно.

З чого ти взяла, що я цього не казав?,

– відповів Терен.

Олександр підтвердив, що мав обрати переможницю, адже такий формат проєкту. Відмовитися він не міг.

Від мене були запропоновані різні сценарії виходу з цього проєкту. Були прийняті рішення не мною, а керівництвом проєкту. Я підписав контракт, за яким мав слідувати. Відповідно так і закінчився проєкт,

– сказав ветеран війни.

У квітні на ютуб-каналі Аліни Доротюк вийшло інтерв'ю з Оленою Мандзюк. Блогерка заявила, що між Олександром Тереном та Інною Бєлєнь насправді не було стосунків. Так, журналістка уточнила у ветерана війни, чи означає це, що він підігравав історії про їхній роман.

Складно назвати щось грою, тому що ми нічого не транслювали з нашого життя. Я не сказав би, що десь когось обманув, чи виставляв дописи: "Як я люблю, у нас такі стосунки, нарешті у мене дівчина мрії". Цього нічого не було, тому як такої гри не було,

– зазначив Олександр Терен.

Він додав, що не підтримує стосунки з переможницею "Холостяка".

Інтерв'ю з Олександром Тереном: дивіться відео онлайн

Розставання Терана і Бєлєнь: головне