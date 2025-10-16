Поки шанувальники проєкту в очікуванні прем'єри, Showbiz 24 розповість де і коли дивитися новий сезон "Холостяка".

Традиційно реаліті-шоу "Холостяк" транслюватиме телеканал СТБ. Прем'єра відбудеться завтра, 17 жовтня, о 19:00. Глядачі побачать першу вечірку проєкту. Наступні випуски виходитимуть щоп'ятниці о 19:00.

Цей сезон буде ще масштабнішим, ще глибшим. Ми залишаємося вірними нашим принципам – правдивість, емоції, професійність,

– зазначив ведучий проєкту Григорій Решетник.

Раніше команда "Холостяка" поділилась, що зйомка першої вечірки тривала 30 годин. Згодом стало відомо, що сильна злива залила локацію, де Тарас Цимбалюк мав зустрічати дівчат.

Зйомку довелося зупиняти через ризик промокнути до кісток усією командою, пошкодити знімальну техніку та освітлювальні прилади. Але не скасовувати!,

– розповіли у команді проєкту.

Художники-постановники швидко оформили закриту локацію, де й відбулася перша вечірка.

