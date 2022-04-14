Навіть тут пожлобилися, – Єфросиніна поглузувала з російського журналу, який розігрує гречку

Ні для кого не секрет, що за війну в Україні на Росію наклали санкції, а як наслідок – здорожчало майже все. Тож тепер чоловічі журнали розігрують пачку гречки. Це не могло не потішити Машу Єфросиніну.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна давно пересвідчилася, що не існує хороших росіян. Вона вважає, що це нація з "бракованим генетичним кодом", тож їхня близькість до злиднів неабияк її веселить. Зірку розсмішило, що тепер ті "полюють" на гречку.

Читайте також Машу Єфросиніну звинуватили в "розпалюванні ворожнечі": що відповіла зірка

Маша Єфросиніна поглузувала з росіян

В інстаграм-сторіс Єфросиніна опублікувала обкладинку чоловічого глянцю Maxim. На ній російська фігуристка Євгенія Медведєва у червоній білизні та напис: "Візьми два! У кожному сотому журналі – пачка гречка".

Ведуча пожартувала, що бабусі, які є "цільовою аудиторією" Maxim, цю лотерею з гречкою не переживуть.

Maxim пропонує читачам пачку гречки. Цікаво, коли почнуть пропонувати цукор. Навіть тут пожлобилися, адже бабусі, які "увесь час" купують журнал з криво вигнутими гімнастками, не переживуть,

– потролила Маша Єфросиніна.

Скриншот з інстаграм-сторіс Маші Єфросиніної

Нагадаємо, Машу Єфросиніну теж недолюблюють на Росії