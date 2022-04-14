Украинская телеведущая Маша Ефросинина давно убедилась, что нет хороших россиян. Она считает, что это нация с "бракованным генетическим кодом", поэтому их близость к нищете очень ее веселит. Звезду рассмешило, что теперь те "охотятся" на гречку.

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Маша Ефросинина посмеялась над россиянами

В инстаграм-сторисе Ефросинина опубликовала обложку мужского глянца Maxim. На ней русская фигуристка Евгения Медведева в красном белье и надпись: "Возьми два! В каждом сотом журнале – пачка гречка".

Ведущая пошутила, что бабушки, являющиеся "целевой аудиторией" Maxim, эту лотерею с гречкой не переживут.

Maxim предлагает читателям пачку гречки. Интересно, когда начнут предлагать сахар. Даже тут пожлобились, ведь бабушки, которые "все время" покупают журнал с коряво выгнувшимися гимнастками, не переживут,

– потроллила Маша Ефросинина.

Скриншот из инстаграм-сторис Маши Ефросининой

Напомним, Машу Ефросинину тоже недолюбливают в России