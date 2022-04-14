Українська телеведуча Маша Єфросиніна давно пересвідчилася, що не існує хороших росіян. Вона вважає, що це нація з "бракованим генетичним кодом", тож їхня близькість до злиднів неабияк її веселить. Зірку розсмішило, що тепер ті "полюють" на гречку.
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Маша Єфросиніна поглузувала з росіян
В інстаграм-сторіс Єфросиніна опублікувала обкладинку чоловічого глянцю Maxim. На ній російська фігуристка Євгенія Медведєва у червоній білизні та напис: "Візьми два! У кожному сотому журналі – пачка гречка".
Ведуча пожартувала, що бабусі, які є "цільовою аудиторією" Maxim, цю лотерею з гречкою не переживуть.
Maxim пропонує читачам пачку гречки. Цікаво, коли почнуть пропонувати цукор. Навіть тут пожлобилися, адже бабусі, які "увесь час" купують журнал з криво вигнутими гімнастками, не переживуть,
– потролила Маша Єфросиніна.
Скриншот з інстаграм-сторіс Маші Єфросиніної
Нагадаємо, Машу Єфросиніну теж недолюблюють на Росії
- У середині березня її разом з мандрівником Дмитром Комаровим назвали ворогом Росії.
- Після звинувачень Єфросиніної на адресу путініста Баскова мережею розлетілися фейки, що її купили за мільйон доларів. Усіх причетних до цього "вкиду" ведуча назвала "убл*дошними пропагандистами".
- Ба більше, з зіркою навіть не спілкуються рідні з Криму. За півтора місяця війни вони не написали, не подзвонили. Натомість від дядька з Пітера сестра Маші отримала повідомлення, що йому дуже шкода.