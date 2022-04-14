Українська телеведуча Маша Єфросиніна давно пересвідчилася, що не існує хороших росіян. Вона вважає, що це нація з "бракованим генетичним кодом", тож їхня близькість до злиднів неабияк її веселить. Зірку розсмішило, що тепер ті "полюють" на гречку.

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Маша Єфросиніна поглузувала з росіян

В інстаграм-сторіс Єфросиніна опублікувала обкладинку чоловічого глянцю Maxim. На ній російська фігуристка Євгенія Медведєва у червоній білизні та напис: "Візьми два! У кожному сотому журналі – пачка гречка".

Ведуча пожартувала, що бабусі, які є "цільовою аудиторією" Maxim, цю лотерею з гречкою не переживуть.

Maxim пропонує читачам пачку гречки. Цікаво, коли почнуть пропонувати цукор. Навіть тут пожлобилися, адже бабусі, які "увесь час" купують журнал з криво вигнутими гімнастками, не переживуть,

– потролила Маша Єфросиніна.

Скриншот з інстаграм-сторіс Маші Єфросиніної

Нагадаємо, Машу Єфросиніну теж недолюблюють на Росії