"Навіть не описується словом п*здець": Приходько й Осадча рознесли Повалій за виступ до 9 травня

Гастролерка Повалій виступила 9 травня з українською піснею у Москві. Вона викликала обурення Каті Осадчої, Анастасії Приходько і Маші Єфросиніної.

9 травня на Росії цинічно відсвяткували річницю перемоги над нацизмом. Українська гастролерка Таїсія Повалій виступила на одному з концертів, де співала українською.

Про що мова Повалій розважала московську публіку на концерті 9 травня: співала українську пісню

Як відреагувала Приходько

Українська співачка Анастасія Приходько обурилась цинічним і безчесним виступом Повалій. Вона нагадала, що вже довго боролась за те, щоб позабирати звання у гастролерів.

"Я не зламалася за 8 років боротьби тут проти цієї нечисті, боролося проти українських зрадників, коли майже не відчувала підтримки, боролося проти русні та їх нападів з усіх сторін! І про цю гниль казала 8 років забрати звання, забрати право виступати на території України! Всі ці Порошенко, Тимошенко, Нищук й всі інші не дбали про українську культуру! А дбали про свої активи. І я дуже прошу звернути на це увагу тих, хто в змозі в решті решт розв'язати це питання", – написала Приходько.

Виконавиця додала, що треба проводжувати боротись за те, щоб заборонити гастролерів в Україні.

Бо під час війни співати в кремлі українських пісень в той час, коли гинуть українці, це вже за межею добра та зла… Від Тодоренко до Повалій, від Лободи до Йолки, і так далі лишити всіх звань, та заборонити виступи у публічних просторах! Назавжди. Тільки так будується вільна держава!

– підкреслила співачка.

Реакція Каті Осадчої

, Анастасія Приходько й справді активно виступає проти гастролерок, зокрема, Ані Лорак та Світлани Лободи. Вона пропонувала покарати їх за мовчання , позбавивши українського громадянства та усіх звань.

Телеведуча більш лаконічно висловилась про гастролерку, але не менш емоційно.

Це вже навіть не описується словом п*здець. Тема позбавлення громадянства актуальна,

– написала вона.



Катя Осадча про Повалій / Фото з інстаграм-сторіз

Маша Єфросиніна

Телезірка теж не оминула темою виступ Повалій. Вона зізналась, що перебуває у роздумах і не може вирішити, що гірше – концерт Таїсії чи божевільні святкування 9 травня.

Маша Єфросиніна про Повалій / Фото з інстаграму зірки