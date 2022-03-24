Звичайна жовта маршрутка була родзинкою її програми, адже всередині транспорт був переобладнаний у затишний домашній простір із баром та лаунж-зоною. У ній було чимало всяких сувенірів із-за кордону, де Леся подорожувала в програмі "Орел і решка".
До слова Леся Нікітюк показала шокуюче відеопорівняння Маріуполя зараз і колись: "Ми не пробачимо"
Проте зараз маршрутка повністю знищена.
"Які ж ми буди щасливі, коли знімали українське тревел-шоу "Le Маршрутка"! Сьогодні наша маршрутка така… Але скоро ми купим нову, ще кращу і поїдем знімати 3-й сезон… У відбудований Маріуполь, Харків, Київ, Чернігів, Суми і так далі. А почнемо зйомку з Чорнобаївки", – написала Нікітюк.
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Колеги ведучої поспівчували Лесі за знищений транспорт, але побажали їй не засмучуватись, бо ми стали ще на один день ближчими до перемоги:
- Володимир Остапчук: "Бл*, обов'язково буде нова";
- Григорій Решетник: "Сволота. Нехай стане для них катафалком";
- "Моя улюблена маршрутка… Моя малеча все передивилась і сказала, що поїде всюди, де була Леська. Все буде, дай Бог миру пошвидше";
- "Стільки спогадів";
- "Нова буде ще кращою";
- "Найкраща передача про нашу красиву, квітучу, незламну, вільну Україну";
- "Навіщо купувати нову, треба відремонтувати цю, тепер це маршрутка-легенда, яка пережила війну";
- "Дуже будемо чекати в новому Маріуполі";
- "Уже чекаю випуск із нашого Криму".