Звичайна жовта маршрутка була родзинкою її програми, адже всередині транспорт був переобладнаний у затишний домашній простір із баром та лаунж-зоною. У ній було чимало всяких сувенірів із-за кордону, де Леся подорожувала в програмі "Орел і решка".

До слова Леся Нікітюк показала шокуюче відеопорівняння Маріуполя зараз і колись: "Ми не пробачимо"

Проте зараз маршрутка повністю знищена.

"Які ж ми буди щасливі, коли знімали українське тревел-шоу "Le Маршрутка"! Сьогодні наша маршрутка така… Але скоро ми купим нову, ще кращу і поїдем знімати 3-й сезон… У відбудований Маріуполь, Харків, Київ, Чернігів, Суми і так далі. А почнемо зйомку з Чорнобаївки", – написала Нікітюк.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Колеги ведучої поспівчували Лесі за знищений транспорт, але побажали їй не засмучуватись, бо ми стали ще на один день ближчими до перемоги:

  • Володимир Остапчук: "Бл*, обов'язково буде нова";
  • Григорій Решетник: "Сволота. Нехай стане для них катафалком";
  • "Моя улюблена маршрутка… Моя малеча все передивилась і сказала, що поїде всюди, де була Леська. Все буде, дай Бог миру пошвидше";
  • "Стільки спогадів";
  • "Нова буде ще кращою";
  • "Найкраща передача про нашу красиву, квітучу, незламну, вільну Україну";
  • "Навіщо купувати нову, треба відремонтувати цю, тепер це маршрутка-легенда, яка пережила війну";
  • "Дуже будемо чекати в новому Маріуполі";
  • "Уже чекаю випуск із нашого Криму".