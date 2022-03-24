Звичайна жовта маршрутка була родзинкою її програми, адже всередині транспорт був переобладнаний у затишний домашній простір із баром та лаунж-зоною. У ній було чимало всяких сувенірів із-за кордону, де Леся подорожувала в програмі "Орел і решка".

До слова Леся Нікітюк показала шокуюче відеопорівняння Маріуполя зараз і колись: "Ми не пробачимо"

Проте зараз маршрутка повністю знищена.

"Які ж ми буди щасливі, коли знімали українське тревел-шоу "Le Маршрутка"! Сьогодні наша маршрутка така… Але скоро ми купим нову, ще кращу і поїдем знімати 3-й сезон… У відбудований Маріуполь, Харків, Київ, Чернігів, Суми і так далі. А почнемо зйомку з Чорнобаївки", – написала Нікітюк.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Колеги ведучої поспівчували Лесі за знищений транспорт, але побажали їй не засмучуватись, бо ми стали ще на один день ближчими до перемоги: