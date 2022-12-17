TVORCHI відреагували на перемогу у Національному відборі на Євробачення

Фінал Національного відбору на Євробачення-2022 прогримів! Переможці конкурсу вже відреагували на свій тріумф - читайте у матеріалі реакцію.

17 грудня відгримів фінал Національного відбору на Євробачення-2022. Члени журі та глядачі обрали, що гурт TVORCHI представлять Україну на конкурсі в Лісабоні.

Важливо TVORCHI перемогли у Нацвідборі на Євробачення-2023

Як відреагували переможці Нацвідбору

Зі сцени колектив подякував тим, хто підтримував їх та проголосував за гурт. Вони згадали й про тих, хто бореться за країну на фронті.

Я скажу чесно, ми не готувалися до промови, тому що ми не думали, що виграємо. Але хочемо подякувати кожному, хто нас підтримав, хто слухає музику, кожному, хто зараз бореться на фронті, тому що це важливо. Дякуємо вам всім, ми постараємося зробити по максимуму, щоб гідно представити Україну в Ліверпулі,

– сказав Андрій.

"Дякую, Україно. Дякую журі та глядачам. Слава Україні", – вигукнув Джеффрі.

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