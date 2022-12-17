TVORCHI відреагували на перемогу у Національному відборі на Євробачення
Фінал Національного відбору на Євробачення-2022 прогримів! Переможці конкурсу вже відреагували на свій тріумф - читайте у матеріалі реакцію.
17 грудня відгримів фінал Національного відбору на Євробачення-2022. Члени журі та глядачі обрали, що гурт TVORCHI представлять Україну на конкурсі в Лісабоні.
Важливо TVORCHI перемогли у Нацвідборі на Євробачення-2023
Як відреагували переможці Нацвідбору
Зі сцени колектив подякував тим, хто підтримував їх та проголосував за гурт. Вони згадали й про тих, хто бореться за країну на фронті.
Я скажу чесно, ми не готувалися до промови, тому що ми не думали, що виграємо. Але хочемо подякувати кожному, хто нас підтримав, хто слухає музику, кожному, хто зараз бореться на фронті, тому що це важливо. Дякуємо вам всім, ми постараємося зробити по максимуму, щоб гідно представити Україну в Ліверпулі,
– сказав Андрій.
"Дякую, Україно. Дякую журі та глядачам. Слава Україні", – вигукнув Джеффрі.
Що відомо про Євробачення-2023
- Євробачення-2023 за рішенням Європейської мовної спілки пройде у Великій Британії, а саме – місті Ліверпуль. Захід відбудеться на арені M&S Bank Arena, яка може вмістити 11 тисяч глядачів.
- Євробачення пройде навесні – 9, 11 та 13 травня. Воно матиме український стиль та проходитиме від імені України. Однак всі деталі невідомі, адже вперше в історії конкурсу стається така співорганізація.
- У головному пісенному конкурсі візьмуть участь 37 країн. Цього року Євробачення пройде без Болгарії, Чорногорії та Північної Македонії. Вони відмовилися від участі через брак фінансування.
- На Євробаченні-2023 несподівано змінилися правила голосування. Наприклад, наступного року вперше в історії голосувати за конкурсантів зможуть не лише країни-учасниці.