17 грудня відгримів фінал Національного відбору на Євробачення-2022. Члени журі та глядачі обрали, що гурт TVORCHI представлять Україну на конкурсі в Лісабоні.

Важливо TVORCHI перемогли у Нацвідборі на Євробачення-2023

Як відреагували переможці Нацвідбору

Зі сцени одразу після новини про тріумф колектив подякував тим, хто підтримував їх та проголосував за гурт. Вони згадали й про тих, хто бореться за країну на фронті.

Я скажу чесно, ми не готувалися до промови, тому що ми не думали, що виграємо. Але хочемо подякувати кожному, хто нас підтримав, хто слухає музику, кожному, хто зараз бореться на фронті, тому що це важливо. Дякуємо вам всім, ми постараємося зробити по максимуму, щоб гідно представити Україну в Ліверпулі,

– сказав Андрій.

"Дякую, Україно. Дякую журі та глядачам. Слава Україні", – вигукнув Джеффрі.

Також журналісти 24 каналу перебували за лаштунками цьогорічного відбору і зняли першу реакцію виконавців на перемогу у конкурсі.

Також особистим коментарем в інстаграмі учасники гурту поділились одразу після прямого ефіру:

Дякуємо вам, люди зі стальними серцями! Ми зробимо все, щоб достойно представити Україну і нашу нескореність! ДЯКУЄМО,

– написали виконавці.

Що відомо про Євробачення-2023