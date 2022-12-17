17 декабря отгремел финал Национального отбора на Евровидение-2022. Члены жюри и зрители выбрали, что группа TVORCHI представят Украину на конкурсе в Лиссабоне.

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Со сцены коллектив поблагодарил тех, кто поддерживал их и проголосовал за группу. Они упомянули и о тех, кто борется за страну на фронте.

Я скажу честно, мы не готовились к речи, потому что мы не думали, что выиграем. Но хотим поблагодарить каждого, кто нас поддержал, кто слушает музыку, каждого, кто сейчас борется на фронте, потому что это важно. Спасибо вам всем, мы постараемся сделать по максимуму, чтобы достойно представить Украину в Ливерпуле,

– сказал Андрей.

"Спасибо, Украина. Спасибо жюри и зрителям. Слава Украине", – воскликнул Джеффри.

Также журналисты 24 канала находились за кулисами отбора этого года и сняли первую реакцию исполнителей на победу в конкурсе.

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