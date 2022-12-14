Які зірки стали ведучими Нацвідбору на Євробачення: раніше вони ніколи не вели шоу

Суспільне оголосило ведучих Національного відбору на Євробачення-2023. Серед них – Тимур Мірошниченко, Злата Огнєвіч та Катерина Павленко.

Вже 17 грудня, у суботу, відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2022. Ведучими цього заходу стануть троє відомих українців.

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Ведучі Нацвідбору на Євробачення-2023

Тримати увагу аудиторії та підтримувати 10 учасників фіналу Нацвідбору будуть:

співачка Злата Огнєвіч,

ведучий Тимур Мірошниченко,

солістка гурту Go_A Катерина Павленко.



Ведучі фіналу Нацвідбору / Фото з телеграму Суспільного

Тимур Мірошниченко вів Національний відбір ще на початку цього року, коли перемогла Alina Pash. Тому для цього фінал буде не в новинку. Та для співачок і зірок Євробачення Злати Огнєвіч і Катерини Павленко – це буде новий досвід.

Що відомо про цьогорічний Нацвідбір

, що Катерина Павленко та Злата Огнєвіч були у списку тих артистів та артисток, яких українці могли обрати суддями Національного відбору. Натомість членами журі будуть Тарас Тополя, Джамала і Юлія Саніна.

Музичний конкурс відбудеться 17 грудня о 17:00. Він пройде в укритті заради безпеки суддів, ведучих та учасників у разі повітряної тривоги.

Всередині листопада стала відома десятка фіналістів Нацвідбору – серед них як вже відомі співаки, так і нові обличчя. Букмекери вже назвали фаворитку, – на їхню думку – перемогти може Jerry Heil з піснею When God Shut The Door. За нею йде бандуристка KRUTЬ.

Журналісти 24 каналу перед Національним відбором спілкуються з кожним фіналістом у рамках спецпроєкту "На українську вечірку в Британію". На сайті ви можете знайти інтерв'ю з DEMCHUK, 2TONE, KRUTь та FIINKA.