Можна лише поржати, – Тополя відповів хейтерам і сказав, як буде оцінювати учасників Нацвідбору

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя став одним з членів журі Нацвідбору на Євробачення-2023. Однак його розкритикували через те, що раніше ніколи не мав стосунку до конкурсу. Артист відповів хейтерам.

Тарас Тополя став лідером голосування, яке проводилося в додатку "Дія". Саме українці обрали його до складу журі Нацвідбору, але без хейтерів не обійшлося.

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Тарас Тополя відповів хейтерам

Артист зазначив, що завжди будуть коментатори, які писатимуть, що він не має жодного стосунку до Євробачення. Дехто не зважає на те, що саме за Тополю проголосувала найбільша кількість людей. Співак зазначає, що в нього вже є суддівський досвід у пісенних конкурсах, зокрема у таких проєктах телеканалу М1, як Хіт-конвеєр.

Звісно, намагаються дорікнути. Але з цього можна лише поржати,

– сказав Тарас.

Як Тополя оцінюватиме фіналістів Нацвідбору

Артист підкреслив, що він оцінюватиме рівень майстерності виконання пісні, вокал, оскільки це вокальний конкурс. Також важливим буде номер, його концепт, як артист тримається на сцені і чи є готовим вийти на міжнародну сцену.

Фінально рішення все одно ухвалюватиму на чуттєвому рівні, це мене ніколи не підводило,

– додав вокаліст.

Він також пригадав, що після перемоги Джамали на Євробаченні у 2016 році написав публікацію, де сказав, що це найпотужніший і найкращий варіант, який можна було обрати. А перед фіналом деякі експерти Євробачення наголошували, що пісня Джамали – так званий неформат для пісенного конкурсу.

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