Нацвідбір Євробачення-2022: відома українська співачка стала третьою суддею

Відома українська співачка Джамала стала суддею Нацвідбору Євробачення-2022. Вона є третім членом журі, що обиратиме представника від України.

Суспільний мовник оголосив третю членкиню журі, що обиратиме представника від України на міжнародний пісенний конкурс Євробачення. Нею стала Джамала.

Читайте також Складе компанію Тіні Кароль: оголосили ім'я другого судді Нацвідбору Євробачення-2022

Джамала – третя суддя Нацвідбору

Артистка розповіла, що їй дуже приємно знову повернутися у Національний відбір, до того ж у телевізійному форматі.

Як ми вже бачимо за цей період із 2016 року – він дав поштовх не лише для наших представників на Євробаченні, а й для розвитку української музики загалом. Завдяки Національному відбору ми дізнались дуже багато нових імен і відкрили безліч цікавої української музики,

– зазначила Джамала.



Джамала у журі Нацвідбору / Фото Суспільне

Артистка зауважила, що у цьому відборі "крутий склад учасників". Та вона обиратиме фаворитів за своїми критеріями:

виступ наживо – "він має бути якісним, точним, харизматичним, артистичним, привабливим";

пісня, що "повинна мати якусь цікаву родзинку, характер";

а також номер.

, Джамала принесла Україні перемогу у 2016 році на 61-му пісенному конкурсі Євробачення з авторською піснею "1944". У композиції зірка пригадала історію депортації кримськотатарського народу. Джамала вже була суддею Нацвідбору – у 2017 – 2019 роках.

"Всім бажаю успіху, вболіваю абсолютно за всіх, хоча чула лише декілька пісень. Інші ми почуємо напередодні або вже наживо в ефірі. Це ускладнює оцінювання, але точно додає інтриги. Побачимось на відборі!", – резюмувала зірка.

Суддями Національного відбору крім Джамали стали: