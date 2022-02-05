Общественный вещатель объявил третьего члена жюри, который будет выбирать представителя от Украины на международный песенный конкурс Евровидение. Ею стала Джамала.

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Джамала – третья судья Нацотбора

Артистка рассказала, что ей очень приятно снова вернуться в Национальный отбор, к тому же в телевизионном формате.

Как мы уже видим за этот период с 2016 года – он дал толчок не только для наших представителей на Евровидении, но и для развития украинской музыки в целом. Благодаря национальному отбору мы узнали очень много новых имен и открыли множество интересной украинской музыки,

– отметила Джамала.

Джамала в жюри Нацотбора / Фото "Суспільне"

Артистка отметила, что в этом отборе "крутой состав участников". Но она будет выбирать фаворитов по своим критериям:

выступление вживую – "оно должно быть качественным, точным, харизматичным, артистичным, привлекательным";

песня, которая "должна иметь какую-то интересную изюминку, характер";

а также номер.

Напомним, Джамала принесла Украине победу в 2016 году на 61-м песенном конкурсе Евровидение с авторской песней "1944". В композиции звезда вспомнила историю депортации крымскотатарского народа. Джамала уже была судьей Нацотбора – в 2017 – 2019 годах.

"Всем желаю успеха, болею абсолютно за всех, хотя слышала лишь несколько песен. Другие мы услышим накануне или уже вживую в эфире. Это затрудняет оценку, но точно добавляет интриги. Увидимся на отборе!", – резюмировала звезда.

Судьями Национального отбора помимо Джамалы стали: