Общественный вещатель объявил третьего члена жюри, который будет выбирать представителя от Украины на международный песенный конкурс Евровидение. Ею стала Джамала.
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Джамала – третья судья Нацотбора
Артистка рассказала, что ей очень приятно снова вернуться в Национальный отбор, к тому же в телевизионном формате.
Как мы уже видим за этот период с 2016 года – он дал толчок не только для наших представителей на Евровидении, но и для развития украинской музыки в целом. Благодаря национальному отбору мы узнали очень много новых имен и открыли множество интересной украинской музыки,
– отметила Джамала.
Джамала в жюри Нацотбора / Фото "Суспільне"
Артистка отметила, что в этом отборе "крутой состав участников". Но она будет выбирать фаворитов по своим критериям:
- выступление вживую – "оно должно быть качественным, точным, харизматичным, артистичным, привлекательным";
- песня, которая "должна иметь какую-то интересную изюминку, характер";
- а также номер.
"Всем желаю успеха, болею абсолютно за всех, хотя слышала лишь несколько песен. Другие мы услышим накануне или уже вживую в эфире. Это затрудняет оценку, но точно добавляет интриги. Увидимся на отборе!", – резюмировала звезда.
Судьями Национального отбора помимо Джамалы стали:
- Украинская знаменитость и поп-дива Тина Кароль;
- режиссер, член правления Общественного Ярослав Лодыгин.