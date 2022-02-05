Суспільний мовник оголосив третю членкиню журі, що обиратиме представника від України на міжнародний пісенний конкурс Євробачення. Нею стала Джамала.
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Джамала – третя суддя Нацвідбору
Артистка розповіла, що їй дуже приємно знову повернутися у Національний відбір, до того ж у телевізійному форматі.
Як ми вже бачимо за цей період із 2016 року – він дав поштовх не лише для наших представників на Євробаченні, а й для розвитку української музики загалом. Завдяки Національному відбору ми дізнались дуже багато нових імен і відкрили безліч цікавої української музики,
– зазначила Джамала.
Джамала у журі Нацвідбору / Фото Суспільне
Артистка зауважила, що у цьому відборі "крутий склад учасників". Та вона обиратиме фаворитів за своїми критеріями:
- виступ наживо – "він має бути якісним, точним, харизматичним, артистичним, привабливим";
- пісня, що "повинна мати якусь цікаву родзинку, характер";
- а також номер.
"Всім бажаю успіху, вболіваю абсолютно за всіх, хоча чула лише декілька пісень. Інші ми почуємо напередодні або вже наживо в ефірі. Це ускладнює оцінювання, але точно додає інтриги. Побачимось на відборі!", – резюмувала зірка.
Суддями Національного відбору крім Джамали стали:
- Українська знаменитість і попдіва Тіна Кароль;
- режисер, член правління Суспільного Ярослав Лодигін.