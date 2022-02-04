Місце за суддівським столом поряд з Тіною Кароль дісталось режисеру та члену правління Суспільного Ярославу Лодигіну. Він зізнався, дуже зрадів тому, що його обрали в журі Національного відбору Євробачення-2022, й пообіцяв створити музичне свято у фіналі, 12 лютого.
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Відчуваю велику відповідальність, але водночас радість, що маю змогу долучитися до нашої спільної мети – у наші тривожні часи створити велике музичне свято для всієї країни ввечері 12 лютого,
– заявив Лодигін.
Ярослав Лодигін – суддя Нацвідбору Євробачення-2022 / Фото з інстаграму
Ім'я третього судді Нацвідбору Євробачення-2022 обіцяють оголосити у суботу, 5 лютого. Щоправда, невідомо, скільки членів журі оцінюватимуть виступи фіналістів. У минулі роки їх було троє.