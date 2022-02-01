Долгожданный финал Национального отбора пройдет 12 февраля, в субботу в 19:00. Местом проведения шоу выбрали Центр культуры и искусств Национального авиационного университета в Киеве на проспекте Космонавта Комарова, 1. Также финал в прямом эфире будут показывать все платформы Суспільного.

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Цены на билеты национального отбора Евровидения-2022 в Украине

Как известно, в этом году руководители конкурса немного изменили правила и вместо двух полуфиналов и одного финала проведут только финал.



Продажа билетов на Нацотбор 2022 / Фото инстаграм Суспільного

Стартовая стоимость билетов на финал Национального отбора стартует от 400 гривен. К слову, билеты можно будет приобрести за так называемую "ковидную" тысячу. Желающие посетить шоу могут купить билеты здесь.

Интересно, что ведущим Национального отбора будет не Сергей Притула, который делал это годами, а Маша Ефросинина. Телеведущую пригласили вести событие на главной сцене. Тогда как Тимур Мирошниченко будет вести мероприятие за кадром.

Напомним,

первый полуфинал Евровидения-2022 состоится 10 мая,

второй полуфинал – 12 мая,

финал – 14 мая.

Что известно о национальном отборе на Евровидение-2022