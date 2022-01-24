Натхненний Кім Кардашян: схудла Олександра Заріцька підкорила образом на "Голосі країни"

Солістка гурту KAZKA несподівано стала суддею шоу "Голосу країни" й з'явилась на гучній прем'єрі шоу. На публіці Олександра Заріцька з'явилась в ефектному вбранні, повторивши образ Кім Кардашян.

На проєкті "Голос країни" з'явилося п'яте тренерське крісло. Його зайняли "народні судді" – Андрій Мацола та лідерка гурту KAZKA Олександра Заріцька.

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Образ Заріцької на шоу

На "Голосі країни" Олександра Заріцька постала в розкішному образі. Вона приміряла стильний костюм кольору електрик з V-подібним вирізом та шлейфом, а також рукавичками й ботфортами.

Співачка доповнила образ масивними аксесуарами – двома ланцюжками та шиї та браслетами на руці.

Стилісти подбали про трендову зачіску артистки з ефектом мокрого волосся, а також зробили макіяж. Очі Олександри були підкреслені чорними стрілками, а губи – бежевим блиском.



Олександра Заріцька та Андрій Мацола / Фото з інстаграму шоу

Повторила образ Кім Кардашян

, зірка не дарма обирає обтислі вбрання, що підкреслюють фігуру, адже у 2021 році вона схудла на 30 кілограмів ! Вона почала скидати кілограми під час "Танців з зірками" для кращих підтримок та техніки танцю, але вилетівши з шоу, не стала закидати спорт і хореографію.

Для створення свого образу на "Голосі країни" солістка гурту KAZKA надихнулась ефектним аутфітом світської левиці Кім Кардашян.

Американська знаменитість приміряла комплект кольору електрик від Balenciaga ще у листопаді 2021 року. У сміливому look її побачили на дні народженні друга Саймона Хака.



Кім Кардашян у костюмі зі шлейфом / Фото з інстаграму зірки