Музиканти гурту KAZKA вирушають у наймасштабніший за свою 5-річну історію тур із важливою патріотичною місією – вони хочуть, аби українська пісня пролунала на весь світ. І першою точкою відліку стане американське місто Остін в штаті Техас. Вони виступлять на знаменитому фестивалі South by Southwest 18 березня.

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"Для нас величезна честь представляти Україну на такому престижному та важливому для кожного музиканта заході, особливо зараз, коли наша країна переживає непрості часи," – ділиться продюсер гурту Юрій Нікітін.



Микита Будаш з гурту KAZKA / Фото пресслужби

Згодом хіт "Плакала" та десятки інших американці з українською діаспорою почують в Чикаго, Лос-Анджелесі, Маямі та Нью-Йорку, а вже у квітні 2022 року – в українських містах. Як зазначають музиканти та Олександра Зарицька, слоган #IAMUKRAINE є невипадковим, адже так вони хочуть розповідати світу про Україну як у контексті музики, так і у контексті реалій. Зокрема прагнуть наголосити на загрозі вторгнення Росії на територію Україну, щоб іноземці змогли дізнатися про нашу країну та підтримати її у цей складний період.

Своєю творчістю ми хочемо привернути увагу до тієї загрози, що наразі є найактуальнішою темою в країні. Ми хочемо показати, що Україна – це не просто фізичні кордони та народ, якому все це дуже болить, а й усі ті, хто підтримує нас у світі. Ми бачимо свою місію в тому, щоб об'єднати небайдужих до України людей,

– каже солістка гурту Олександра Заріцька.



Дмитро Мазуряк з гурту KAZKA / Фото пресслужби гурту

Кульмінацією гастрольної подорожі стане грандіозний концерт у Києві в "Палаці спорту", який планують провести 24 травня 2022 року. Організатори заходу обіцяють вражаючу хореографію та яскраве світлове шоу, а також запросять зіркових виконавців та покажуть багато інших сюрпризів.