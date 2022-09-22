Ще кілька місяців тому Сергій Глушко, відомий як стриптизер Тарзан, хизувався своїм офіцерським званням, а вже зараз може відправитися в Україну, щоб на полі бою довести свою любов до росії й повагу до путіна, передає 24 канал.

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Як з офіцера запасу Тарзана глузують у мережі

У мережі сплило відео, зі словами Тарзана: "Ви лякаєте мене, офіцера запасу російської армії?" На них тоді кумедно відреагував Олексій Дурнєв.

"Що? Тарзан офіцер російської армії? Ну, друзі, це без коментарів. Це багато що пояснює, по-перше. Я думаю, дуже добре, що він не бере участь у цій війні, тому що наші солдати обісц*ялися б зі сміху. Типу стриптизери нападають. По лівому флангу на танку їде стриптизер, що робити? Він роздягається, танцюючи навколо дула", – посміявся ютуб-блогер.

"Офіцери запасу, настав ваш час", – прокоментували в телеграм-каналі "Боже, яке кончене".

Увага! Тарзан – випускник Військово-космічної академії імені Можайського в Санкт-Петербурзі. Він служив на космодромі "Плесецьк" в Архангельській області, а ряди збройних сил росії покинув зі званням старший лейтенант.

Судячи з коментарів, Тарзану в Україні будуть раді:

"Офіцер пілона";

"Слова про Тарзана на дулі можуть виявитися пророчими";

"О, бігом за броніками "товариші офіцери". Тарзан буде на дулі танка новий номер робити";

"Стрінги тиснуть, а воювати треба. Вперед, гарматне м'ясо. Тільки де вас, чортів, ховати";

"Прямо бачу, як Тарзан біжить попереду армії орків у леопардових трусах. А потім все – все в пакет і з жовтими тюльпанами";

"Йди, офіцер запасу. І Наташку візьми з собою, буде вас відспівувати зразу на місці";

"Напевно, ця гола дупа вже в Грузії";

"Тарзан тільки ж*пою і язиком трясти вміє, як, власне і всі інші".

До речі, якщо Тарзан "топить" за путіна і його так звану "спецоперацію", а Наташа Корольова замовчує війну, сидячи в росії, то мама співачки Людмила Поривай відкрито підтримує Україну. На концерті у США Ірина Білик просто на сцені сказала колишній телеведучій: "Ваш зять виявився г*мном", а та підтримала – посміялася та зааплодувала.