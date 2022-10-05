"Таке життя": зрадниця Наташа Корольова не проти відправити Тарзана помирати в Україні

У Росії триває часткова мобілізація, і, схоже, у мережі не даремно жартували, що стриптизер Тарзан може померти на українській землі. На війну його не проти відправити навіть дружина Наташа Корольова.

Співачка Наташа Корольова, яка народилася й виросла в Україні, прокоментувала часткову мобілізацію в радіоефірі. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на росЗМІ. Вона підтвердила, що її чоловік-стриптизер Тарзан має офіцерське звання, тож нібито не буде "косити" від служби, якщо отримає повістку.

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Наташа Корольова відправляє Тарзана на війну в Україні

Сергій під мобілізацію потрапляє. Він, напевно, йде навіть у найпершій категорії. Єдине, що за віком не проходить, а загалом так. Якщо надійде повістка, то що? То як усі. Ну, а що робити, якщо таке життя у нас,

– приречено заявила зрадниця Наташа Корольова.

Річ у тому, що Сергію Глушку, якого всі знають як Тарзана, вже 52 роки, а на війну в Україні Росія призиває чоловіків віком нібито до 50. Однак це ще не гарантує, що путініст зі своїм офіцерським знанням зможе відсидітися в Москві.

Наташа Корольова з чоловіком-стриптизером Тарзаном / Фото з інстаграму співачки-зрадниці

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Нагадаємо, після того, як Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії, мережа тут же згадала, що Тарзан – офіцер запасу російської армії. Стриптизера назвали "офіцером пілона" та написали, що "стрінги тиснуть, а воювати треба".

Варто наголосити! Живучи в Москві, українка Наташа Корольова вдає, що залишатися поза політикою. Тоді як її чоловік Тарзан публічно підтримує путінський режим, а звірства окупантів на Київщині вважає фейком, яким "намагаються очорнити образ російського солдата".



Від Тарзана зреклася навіть мама Наташі Корольової Людмила Поривай, яка відкрито підтримує Україну в Маямі. Вона погоджується з цими словами Ірини Білик: "Ваш зять виявився г*мном".