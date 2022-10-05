Родившаяся и выросшая в Украине певица Наташа Королева прокомментировала частичную мобилизацию в радио эфире. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ. Она подтвердила, что ее муж-стриптизер Тарзан имеет офицерское звание, так что якобы не будет "косить" от службы, если получит повестку.

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Наташа Королева отправляет Тарзана на войну в Украине

Сергей под мобилизацию попадает. Он, наверное, идет даже в первой категории. Единственное, что по возрасту не проходит, а вообще да. Если придет повестка, то что? Как и все. Ну, а что делать, если такая жизнь у нас,

– обреченно заявила предательница Наташа Королева.

Дело в том, что Сергею Глушко, которого все знают как Тарзана, уже 52 года, а на войну в Украине Россия призывает мужчин в возрасте якобы до 50. Однако это еще не гарантирует, что путинист со своим офицерским знанием сможет отсидеться в Москве.

Наташа Королева с мужем-стриптизером Тарзаном / Фото из инстаграма певицы-предательницы

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Напомним, после того как Путин объявил о частичной мобилизации в России, сеть тут же вспомнила, что Тарзан – офицер запаса российской армии. Стриптизера назвали "офицером пилона" и написали, что "стринги давят, а воевать надо".