Українська акторка Наталка Денисенко показала, як відстоювала у Туреччині український борщ. Вона повечеряла у готелі, де обурилась тим, як підписали українську ставу.
Дивіться також Маємо повне право, – Наталка Денисенко відреагувала на хейт через відпочинок у Туреччині
Борщ назвали "російським супом"
Наталка Денисенко побачила, як у меню борщ обізвали "російським супом". Вона одразу ж пішла з'ясовувати ситуацію з кухарем.
"На вечері виникла неприємна ситуація. Я не скандалила, але, подивіться, написано "борщ – russian soup". Розумієте? Я пішла до шеф-кухаря і попросила виправити це. Почала пояснювати, що борщ — це наша національна страва", – поділилась Наталка Денисенко.
Це вже занадто. Росіяни хочуть вкрасти наші землі, а тут ще й наш борщ хочуть вкрасти. Не буде такого! Ми будемо боротися за все своє, навіть у Туреччині тут у готелі.
Акторка показала, як пояснювала турецькому шеф-кухарю, що борщ – українська страва. Вона додала, що у закладі пообіцяли виправити помилку.
Наталка Денисенко у Туреччині:
Наталка Денисенко відпочиває в Туреччині
- Акторка полетіла у відпустку тиждень тому разом із сином. Для відпочинку вона обрала Туреччину. Ще у перші дні зірка скаржилась, що у країні дуже багато росіян. Наразі їй не доводилося влипати у конфлікт з ними.
- Відпочинок обійшовся актрисі недешево: за її словами, ціни дуже піднялися. Наталці та сину переліт та готель на двох обійшовся у 90 тисяч гривень. Окремо зірка платила за дорогу з Києва до Кишинева та готель у Молдові.
- До слова, Наталці Денисенко "прилетіло" за демонстрацію своїх фото з пляжу у мережі. Та зірка відповіла, що заслуговує на відпустку, бо допомагає країні. Чоловік акторки на фронті.