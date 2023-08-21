Після чуток про розлучення: Наталка Карпа вразила мережу фото з чоловіком-військовим та донькою

Українська співачка Наталка Карпа поділилася з підписниками кадрами з сімейної фотосесії. На світлинах вона з'явилася з чоловіком Євгеном Тереховим, який служить в ЗСУ, та донечкою.

На кадрах, якими поділилася виконавиця, видно, що сім'я зробила фотосесію у квітковому полі. Вони всі виглядають дуже щасливими, про що під публікацією написало багато шанувальників.

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Наталка Карпа показала милі сімейні фото

Всі члени сім'ї підібрали схожі образи. Вони одягнули білі футболки та джинси.

Відео з сімейної фотосесії

У ролику зіркове подружжя щиро усміхалося, коли позувало для фотографій зі своєю дочкою. Вони робили кумедні вирази обличчя, балакали та ніжно обіймалися. Наталка з Євгеном ніжно цілувалися. Окрім цього, Євген носив співачку на руках та кружляв з коханою у романтичному танці.

Реакція мережі

Фанати дуже раді були бачити сім'ю в повному складі. Вони написали їм багато приємних слів:

"Чарівна сім'я. Рада, що ви змогли зберегти шлюб";

"Так приємно бачити вас у повному складі. Молодці, щастя вам";

"Як же прекрасно бачити вас разом. Молодці. Ви чудова сім'я";

"Ви такі щасливі разом! Це так круто, особливо в теперішній час. Ви молодці. Витримки вам";

"Які щасливі, рада за вас. Златуся така красуня";

"Як приємно бачити вас щасливими. Ви неймовірні. Бережіть вашу родину. І чекаємо на маленького Євгеновича";

"Приємно дивитися на вас і бачити щастя в ваших очах";

"Ви неймовірна українська сім'я";

"Які класні".

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