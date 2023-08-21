На кадрах, якими поділилася виконавиця, видно, що сім'я зробила фотосесію у квітковому полі. Вони всі виглядають дуже щасливими, про що під публікацією написало багато шанувальників.
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Наталка Карпа показала милі сімейні фото
Всі члени сім'ї підібрали схожі образи. Вони одягнули білі футболки та джинси.
Відео з сімейної фотосесії
У ролику зіркове подружжя щиро усміхалося, коли позувало для фотографій зі своєю дочкою. Вони робили кумедні вирази обличчя, балакали та ніжно обіймалися. Наталка з Євгеном ніжно цілувалися. Окрім цього, Євген носив співачку на руках та кружляв з коханою у романтичному танці.
Реакція мережі
Фанати дуже раді були бачити сім'ю в повному складі. Вони написали їм багато приємних слів:
- "Чарівна сім'я. Рада, що ви змогли зберегти шлюб";
- "Так приємно бачити вас у повному складі. Молодці, щастя вам";
- "Як же прекрасно бачити вас разом. Молодці. Ви чудова сім'я";
- "Ви такі щасливі разом! Це так круто, особливо в теперішній час. Ви молодці. Витримки вам";
- "Які щасливі, рада за вас. Златуся така красуня";
- "Як приємно бачити вас щасливими. Ви неймовірні. Бережіть вашу родину. І чекаємо на маленького Євгеновича";
- "Приємно дивитися на вас і бачити щастя в ваших очах";
- "Ви неймовірна українська сім'я";
- "Які класні".
Що відомо про особисте життя Наталки Карпи: головне
- Співачка познайомилася зі своїм чоловіком на концерті для ветеранів АТО. Пара деякий час зустрічалася. Згодом Євген зробив артистці пропозицію. Він освідчився у коханні на сцені та подарував виконавиці величезний букет білих троянд.
- Через 3 роки після одруження знаменитість завагітніла. Наприкінці грудня 2019 року Наталка народила дівчинку Злату.
- Перед повномасштабною війною у Наталки Карпи та Євгена Терехова почалися проблеми в особистому житті. Ще в листопаді 2021 року співачка зізналась про непростий етап у стосунках з чоловіком.
- Згодом артистка розповіла, що подружжя взяло тайм-аут. А в квітні 2022 року Євген в неоднозначно відповів на запитання, чи хоче бути разом з Наталкою Карпою: "Я по-своєму дякую Наталці за ту підтримку, яку отримую від неї. Наразі в мене війна".
- У січні цього року Терехов зазначав, що вони спілкуються через доньку: "Разом – не разом, але це наше дитя. І поки тато рятує країну, вона (Наталка Карпа – 24 Канал) займається донькою".
- В травні він вперше за тривалий час зустрівся зі Златою. Тоді артистка розчулила мережу відео з їхньої милої зустрічі.
- Згодом Наталка показала спільні фото з чоловіком та донечкою. Тоді вони троє відсвяткували 34-річчя Євгена.