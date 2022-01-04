Свята ніч з зірками: Наталка Карпа розповіла рецепт борщу з грибними вушками
Джерело:24 канал
Українці готуються до Святвечора, складають меню страв, які цього року будуть на святковому столі. Спеціально для читачів 24 каналу Наталка Карпа розповіла рецепт борщу з грибними вушками, який готують у її сім'ї.
Артистка – родом з Львівської області, де дотримуються традицій Святвечора та святкування Різдва. 6 січня ввечері на столі обов'язково повинні бути 12 пісних страв. І одна з них – борщ з грибними вушками. Його рецептом Наталка поділилася в рамках проєкту "Свята ніч з зірками".
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Авторка проєкту – керівниця розділу LifeStyle 24 Уляна Журба.
Рецепт борщу з грибними вушками від Наталки Карпи
Інгредієнти для борщу:
- червоний буряк – 600 – 700 грамів;
- велика ріпчаста цибуля – 1 штука;
- грибний бульйон – 3 літри;
- оцет або лимонний сік – 2 столові ложки або собі до смаку;
- лавровий лист;
- сіль;
- чорний мелений перець;
- зелень кропу.
Інгредієнти для вушок:
- білі сушені гриби – дві повні жмені;
- невелика ріпчаста цибуля – 1 штука;
- борошно – 150 грамів;
- яйця – 1 штука;
- вода – 50 грамів;
- сіль;
- чорний мелений перець.
Перед приготуванням:
Гриби потрібно замочити на ніч. Після цього залити їх чистою водою і варити до готовності (Наталка радить варити годину). Потім грибний бульйон злити й процідити через дрібне сито. На цьому бульйоні варитимемо борщ. Помитий буряк також відварити до готовності.
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Наталка Карпа з чоловіком і донькою / Фото з інстаграму Наталки Карпи
Готуємо вушка:
- Нарізаємо цибулю дрібними кубиками та злегка підсмажуємо на соняшниковій олії.
- Відварені гриби пропускаємо через м'ясорубку або подрібнюємо ножем.
- До цибулі додаємо гриби, сіль, перець і разом смажимо протягом 3 – 5 хвилин на середньому вогні.
- На стільницю висипаємо борошно, робимо в ньому невелике заглиблення і розбиваємо туди яйце, дрібку солі. Все це злегка перемішуємо рукою. Потім, поступово додаючи воду, замішуємо тісто.
- На присипаній борошном стільниці. розкачуємо тісто (дуже тоненько, 1 – 1,5 міліметра).
- Формою або склянкою витискаємо кружечки діаметром 4 сантиметри.
- На кружечок викладаємо грибну начинку, щільно зліплюємо краї докупи, з'єднуємо вкінці.
- Вушка викладаємо в каструлю з киплячою водою. Доводимо до кипіння і варимо 1 – 2 хвилини.
- Щоб готові вушка не злипалися, перемащуємо їх олією.
Готуємо борщ:
- Варений буряк очищуємо від шкірки та натираємо на грубій терці.
- Цибулю нарізаємо соломкою й обсмажуємо на соняшниковій олії до золотистого кольору.
- Додаємо до готової цибулі буряк і оцет, все перемішуємо і тушкуємо 3 – 5 хвилин.
- Після цього додаємо буряк, лавровий лист, сіль і перець до киплячого грибного бульйону.
- Швидко доводимо до кипіння і варимо на малому вогні ще 3 – 4 хвилини.
Подаємо на стіл:
Борщ наливаємо в порційні тарілки, викладаємо вушка і притрушуємо дрібно нарізаною зеленню кропу.
Смачного!
Святвечір у сім'ї Наталки Карпи / Фото з інстаграму Наталки Карпи