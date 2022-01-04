Свята ніч з зірками: Наталка Карпа розповіла рецепт борщу з грибними вушками

Українці готуються до Святвечора, складають меню страв, які цього року будуть на святковому столі. Спеціально для читачів 24 каналу Наталка Карпа розповіла рецепт борщу з грибними вушками, який готують у її сім'ї.

Артистка – родом з Львівської області, де дотримуються традицій Святвечора та святкування Різдва. 6 січня ввечері на столі обов'язково повинні бути 12 пісних страв. І одна з них – борщ з грибними вушками. Його рецептом Наталка поділилася в рамках проєкту "Свята ніч з зірками".

Зверніть увагу Свята ніч з зірками: рецепт різдвяного пирога від Олександри Кучеренко

Рецепт борщу з грибними вушками від Наталки Карпи

Інгредієнти для борщу:

червоний буряк – 600 – 700 грамів;

велика ріпчаста цибуля – 1 штука;

грибний бульйон – 3 літри;

оцет або лимонний сік – 2 столові ложки або собі до смаку;

лавровий лист;

сіль;

чорний мелений перець;

зелень кропу.

Інгредієнти для вушок:

білі сушені гриби – дві повні жмені;

невелика ріпчаста цибуля – 1 штука;

борошно – 150 грамів;

яйця – 1 штука;

вода – 50 грамів;

сіль;

чорний мелений перець.

Перед приготуванням:

Цікаво, що ж готують українські зірки в передвечір Різдва? Сайт 24 каналу запустив спецпроєкт "Свята ніч з зірками" , де з 1 по 6 січня ми опублікуємо найцікавіше пісне меню до святкового столу. З першою різдвяною зіркою ви зможете посмакувати стравами, які також будуть на Святій вечері у ваших улюблених артистів.Авторка проєкту – керівниця розділу LifeStyle 24 Уляна Журба

Гриби потрібно замочити на ніч. Після цього залити їх чистою водою і варити до готовності (Наталка радить варити годину). Потім грибний бульйон злити й процідити через дрібне сито. На цьому бульйоні варитимемо борщ. Помитий буряк також відварити до готовності.

Цікаво Свята ніч з зірками: Олександр та Юлія Божики поділилися рецептом тушкованої капусти з квасолею



Наталка Карпа з чоловіком і донькою / Фото з інстаграму Наталки Карпи

Готуємо вушка:

Нарізаємо цибулю дрібними кубиками та злегка підсмажуємо на соняшниковій олії.

Відварені гриби пропускаємо через м'ясорубку або подрібнюємо ножем.

До цибулі додаємо гриби, сіль, перець і разом смажимо протягом 3 – 5 хвилин на середньому вогні.

На стільницю висипаємо борошно, робимо в ньому невелике заглиблення і розбиваємо туди яйце, дрібку солі. Все це злегка перемішуємо рукою. Потім, поступово додаючи воду, замішуємо тісто.

На присипаній борошном стільниці. розкачуємо тісто (дуже тоненько, 1 – 1,5 міліметра).

Формою або склянкою витискаємо кружечки діаметром 4 сантиметри.

На кружечок викладаємо грибну начинку, щільно зліплюємо краї докупи, з'єднуємо вкінці.

Вушка викладаємо в каструлю з киплячою водою. Доводимо до кипіння і варимо 1 – 2 хвилини.

Щоб готові вушка не злипалися, перемащуємо їх олією.

Готуємо борщ:

Варений буряк очищуємо від шкірки та натираємо на грубій терці.

Цибулю нарізаємо соломкою й обсмажуємо на соняшниковій олії до золотистого кольору.

Додаємо до готової цибулі буряк і оцет, все перемішуємо і тушкуємо 3 – 5 хвилин.

Після цього додаємо буряк, лавровий лист, сіль і перець до киплячого грибного бульйону.

Швидко доводимо до кипіння і варимо на малому вогні ще 3 – 4 хвилини.

Подаємо на стіл:

Борщ наливаємо в порційні тарілки, викладаємо вушка і притрушуємо дрібно нарізаною зеленню кропу.

Смачного!



Святвечір у сім'ї Наталки Карпи / Фото з інстаграму Наталки Карпи