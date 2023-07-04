Наталка Карпа зачарувала сімейним фото з чоловіком-військовим та 3-річною донькою

Українська співачка Наталка Карпа замилувала мережу сімейним фото. Її чоловік Євген Терехов, який зараз служить в ЗСУ, зміг на кілька днів приїхати додому, щоб відсвяткувати день народження.

Тож, вони сім’єю провели час разом. Нагадаємо, що в травні 3-річна донька Наталки Карпи вперше за 6 місяців зустрілася з татом-військовим.

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Тепер Карпа показала новий сімейний кадр з донечкою Златою та чоловіком Євгеном Тереховим, який зараз захищає Україну на фронті.

Вони троє відсвяткували 34-річчя Євгена. Своє день народження чоловік провів у родинному колі – з донькою та дружиною. Знімком зі скромного святкування Терехов поділився в інстаграм-сторіс.

На світлині сім’я сиділа в ресторані. Радісний Євген обіймав донечку та тримав у руці торт іменинника. Поруч з ними сиділа Наталка Карпа. "Щасливий день народження в колі сім'ї", – підписав знімок Євген.



​Наталка Карпа з донечкою та чоловіком-військовим / Фото з її інстаграм-сторіс

Зазначимо, перед повномасштабною війною у Наталки Карпи та Євгена Терехова почалися проблеми в особистому житті. Ще в листопаді 2021 року співачка зізналась про непростий етап у стосунках з чоловіком.

Згодом артистка розповіла, що подружжя взяло тайм-аут. А в квітні 2022 року Євген в неоднозначно відповів на запитання, чи хоче бути разом з Наталкою Карпою: "Я по-своєму дякую Наталці за ту підтримку, яку отримую від неї. Наразі в мене війна".

У січні цього року Терехов зазначав, що вони спілкуються через доньку: "Разом – не разом, але це наше дитя. І поки тато рятує країну, вона (Наталка Карпа – 24 Канал) займається донькою".