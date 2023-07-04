Итак, они семьей провели время вместе. Напомним, что в мае 3-летняя дочь Наталки Карпы впервые за 6 месяцев встретилась с папой-военным.

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Теперь Карпа показала новый семейный кадр с дочкой Златой и мужем Евгением Тереховым, который сейчас защищает Украину на фронте.

Они трое отпраздновали 34-летие Евгения. Свой день рождения мужчина провел в кругу семьи – с дочерью и женой. Снимком из скромного празднования Терехов поделился в инстаграм-сторис.

На фотографии семья сидела в ресторане. Радостный Евгений обнимал дочь и держал в руке торт именинника. Рядом с ними сидела Наталья Карпа. "Счастливый день рождения в кругу семьи", – подписал снимок Евгений.



Наталья Карпа с дочерью и мужем-военным / Фото с ее инстаграм-сторис

Отметим, что перед полномасштабной войной у Наталки Карпы и Евгения Терехова начались проблемы в личной жизни. Еще в ноябре 2021 певица призналась о непростой этап в отношениях с мужчиной.

Впоследствии артистка рассказала, что супруги взяло тайм-аут. А в апреле 2022 года Евгений неоднозначно ответил на вопрос, хочет ли быть. вместе с Наталкой Карпой : "Я по-своему спасибо Наталье за ту поддержку, которую получаю от нее. Сейчас у меня война".

В январе этого года Терехов отмечал, что они общаются через дочь: "Вместе – не вместе, но это наш ребенок. И пока папа спасает страну, она (Наталья Карпа – 24 Канал) занимается дочерью".