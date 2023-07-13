Ін'єкціями не зловживаю, – Наталка Денисенко чесно зізналась, чи робила пластичні операції

Акторка Наталка Денисенко заговорила про красу та процедури, які робить для зовнішності. Вона відповіла, чи робила пластичні операції.

Українська акторка Наталка Денисенко висловилась про зовнішність та красу. На її думку, краса є як всередині, так і зовні.

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Наталка Денисенко про пластику

Актриса пригадала, як давала інтерв'ю Маші Єфросиніній. Ведуча тоді припустила, що Наталка "схиблена на зовнішності".

Пам'ятаю що я тоді сміялася. Адже регулярний похід до косметолога, це для мене піклування про себе, і воно не є чимось "занадто". Перше, що я зробила, коли повернулася в Київ, після того, як ми з синочком тікали від війни на захід країни – записалася у всі свої улюблені салони краси. А зараз перед відпусткою то взагалі – святе,

– поділилась Денисенко.

Наталка Денисенко зізналась, що не робила жодної пластичної операції. Щодо ін'єкцій краси – зірка ними не зловживає. "Тому якісна косметика і постійний професійний догляд для мене – це звично".

Які зірки зізнавалися про пластику

Підприємиця Даша Кацуріна розповідала, що зробила операцію на груди близько 6 років тому – після народження першої дитини. Змінами вона задоволена досі.

Раміна Есхакзай лягла під ніж пластичного хірурга у вересні минулого року – вона робила септопластику. Але ця операція була не задля зміни форми носа, а щоб покращити дихання.

Чергову пластичну операцію восени минулого року також зробила блогерка Саша Бо. Вона їздила в Італію, де наважилась на булхорн – це зміна форми верхньої губи.

Наталка Денисенко на процедурі / Фото з інстаграму Наталки Денисенко